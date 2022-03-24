Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak

İHA

Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak

Nilüfer Belediyesi, ikinci el oyuncakların paylaşılacağı 'Oyuncak Evi' ile çocukların yüzünü güldürecek.
Dayanışma kenti Nilüfer’de yine paylaşmanın güzelliklerini çoğaltacak bir uygulama hayata geçiriliyor. 'Giymiyorsan Giydir' projesiyle yıllardır ikinci el giysileri toplayıp elden geçirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nilüfer Belediyesi, şimdi benzer bir uygulamayı da oyuncak paylaşımı için hayata geçiriyor. Bu hedefle Nilüfer Nikah Evi binası içinde bir 'Oyuncak Evi' oluşturan Nilüfer Belediyesi, ikinci el oyuncakları toplayıp elden geçirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırmayı hedefliyor.
İlk etapta çeşitli sivil toplum örgütleri ve hayırsever kişilerden gelen oyuncaklarla başlatılan uygulama kapsamında, tıpkı ikinci el giysi paylaşımında olduğu gibi vatandaşların evlerinde artık kullanılmayan oyuncakları muhtarlıklar, mahalle iletişim merkezleri, 'Giymiyorsan Giydir' atölyesi ya da doğrudan Oyuncak Evi’ne teslim etmeleri isteniyor. Oyuncak Evi’nde toplanan bu oyuncakları elden geçirerek, bozuk, kırık olanları eleyen ve kalan oyuncakları da bir dezenfeksiyon işlemine tabi tuttuktan sonra raflara yerleştiren Nilüfer Belediyesi, bu oyuncakları paylaşıma sunuyor.
Yeni başlatılan bu uygulama kapsamında dileyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Nikah Evi içerisinde kapılarını açan Oyuncak Evi’ne giderek, çocuklarına beğendikleri oyuncakları bedelsiz alabilecek. Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bir dönemde çocukların yüzünü güldürecek Oyuncak Evi, raflarını dolduran binbir çeşit oyuncakla küçük misafirlerini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kolon kanseri tedavisi önlenebilir
YEREL HABERLER Kolon kanseri tedavisi önlenebilir
Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan çıkartılmamalı"
YEREL HABERLER Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan ...
Gençler siyaset provasını mecliste yaptı
YEREL HABERLER Gençler siyaset provasını mecliste yaptı
İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 ...
BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları
YEREL HABERLER BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları
Yoğun bakım hemşirelerine sertifika
YEREL HABERLER Yoğun bakım hemşirelerine sertifika
BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı
YEREL HABERLER BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı
Nevruz ateşi tüm Bursa’yı ısıtıyor
YEREL HABERLER Nevruz ateşi tüm Bursa’yı ısıtıyor
Yaptığı proje ile matematiği çocuklara sevdirdi
YEREL HABERLER Yaptığı proje ile matematiği çocuklara sevdirdi
Söz muhtarlarda
YEREL HABERLER Söz muhtarlarda
4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı bekliyor Baklavacılarda Ramazan telaşı
YEREL HABERLER 4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı ...
Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı paniği kamerada Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine indi, 5 kişiyi kovaladı Ayı ile karşılaşan gelen adam konuştu
YEREL HABERLER Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı ...
Bursa'da alkollü şahıs güvenlik görevlilerine zorluk çıkardı, ters kelepçe yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü şahıs güvenlik görevlilerine zorluk ...
Frutti Extra Bursaspor - Valencia Basket: 92-89
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Valencia Basket: 92-89
Dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 kişi ...
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı Mahsur kalan vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı Mahsur ...
Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
Ramazan ayında hayal perdesine davetlisiniz
YEREL HABERLER Ramazan ayında hayal perdesine davetlisiniz
Suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi yakalandı
Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı ...
Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor
YEREL HABERLER Büyükşehir destekliyor, tarım güçleniyor
Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma
YEREL HABERLER Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı ...
Yıldırım’da yüzlerce çocuk tiyatroyla buluştu
YEREL HABERLER Yıldırım’da yüzlerce çocuk tiyatroyla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.