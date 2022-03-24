Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi

İHA

Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği, 'Ramazan yardım çeklerinin sadece mahalle bakkallarında geçerli olması' uygulamasını, bu yıl da sürdürdü. Bu sayede Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek hem de ekonomik anlamda zor günler geçiren mahalle bakkalları rahat bir nefes alacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sebebiyle geçtiğimiz yıl işleri durma noktasına gelen mahalle bakkallarına destek olmak için örnek bir proje geliştirmişti. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda kolisi uygulaması yerine Ramazan Destek Çeki uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, çekleri sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde düzenledi. Böylelikle ihtiyaç sahipleri, belirlenen ürünler yerine ihtiyacı olan ürünleri alma imkanına kavuşurken, uygulamaya katılan 740 mahalle bakkalı da projeyle yaklaşık 4 milyon TL’lik ciro yapmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan proje, bu Ramazan ayında da devreye alınıyor. Uygulamada ihtiyaç sahibi 25 bin aileye 400’er TL’lik Kart16 Ramazan Destek Çeki verilecek ve bu çekler yine projeye katılan mahalle bakkallarında geçerli olacak. Mahalle bakkallarına yaklaşık 10 milyon TL’lik bir kaynak oluşturacak proje sayesinde ihtiyaç sahipleri, alkol ve sigara dışındaki tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki bakkallardan temin edebilecek. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek, mahalle bakkallarına ise can suyu olacak projenin tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak, Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs’ün de katıldığı toplantıya bakkal esnafı yoğun ilgi gösterdi.
"Saman alevi değil"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal hizmetler kapsamında birileri gibi 1 yapıp, 5 tane reklam yapmadıklarını, şehrin her köşesine dokunmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi. Erzak kolisi uygulamasını kaldırıp, yerine yardımların daha nitelikli hale dönüştürülen Kart16 uygulamasını hayata geçiren ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizden görerek ‘ilk’miş gibi bunu lanse eden belediyeler çıktı. Taklit edilmek güzel bir şey. Biz tüm orijinalliğiyle süreci devam ettiriyoruz. Saman alevi gibi çıkıp kaybolan uygulama değil. Bu projeyi daha yaymak için çalışıyoruz. Geçen Ramazan ayında uyguladığımız Kart16 Ramazan Destek Çeki uygulamasına birçok kişi ‘bu iş olmaz’ dedi ve girmedi. 740 kişi istifade etmiş toplamda 4 milyon civarında destek vermişiz. Bu rakamın bu sene bin 400’leri bulmasını bekliyorum. Bu Ramazan’da da toplamda 100 bin tane çek dağıtacağız ve bu yılki rakam totalde 10 milyon TL. Geçen sene 5 bin TL’yi bulan ödemesini alıyordu. Ama şimdi bin 500’e yakın esnafla birebir muhatap oluyorsunuz. Bizim bakkalı bekletmek gibi niyetimiz kesinlikle olamaz. İçerideki iç işleyişe bakarak bu yıl rakamı 10 bin TL olarak belirledik. Zaten bayram sonrası hemen ödemeler yapılıyor. Hiçbir esnafımız mağdur edilmeyecek” dedi.
"200 milyon TL’lik destek"
Bu uygulama ile mahalle kültürünü geliştirmek, ihtiyaç sahiplerine destek olurken, mahalle bakkallarını da yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, pandemi sürecinde bu yana hayata geçirdikleri sosyal destekler hakkında da bilgi verdi. Bakkalların yanı sıra, geçen yıl kırtasiye, hazır giyim ve ayakkabıcı esnafına yönelik de benzer uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Doğalgaz destek uygulaması, elektrik, su ve internet faturası ödeme desteği, belediye kiracılarının kira bedellerine yüzde 50 indirim, tam kapanma döneminde esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave 50 milyonluk destek paketi gibi uygulamalarla esnafa ve ihtiyaç sahiplerine sağladığımız destek 200 milyon TL’yi aştı. Yaptığımız projelerle şehrin tüm noktalarına ve insanlarına dokunuyoruz. Kurumsal olarak yardımın ulaştırılmasındaki sürece katkı sunan tüm arkadaşlarımızın büyük bir emeği ve gayreti var. Hepsine teşekkür ediyorum. Projenin esnafımıza ve ihtiyaç sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
"Sıkıntıları birlikte aşacağız"
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın her zaman esnafın yanında olduğunu ve elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini söyledi. Başkan Aktaş’ın bu ve benzeri projelerle tüm ilçelerdeki esnafa destek olmaya devam ettiğini belirten Tak, “Yöneticiler sizleri iyi anlıyorsa, sizlerin yanında oluyorsa ve elinizden tutuyorsa bir problem kalmıyor zaten. Evet sıkıntılar çektik, çekiyoruz. Ama ne olursa olsun ben yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Başta Başkanımız Alinur Aktaş bizim elimizden tuttular ve bugünlere ulaştık. Ben katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte olalım, sıkıntılar birlikte aşılır. Birlik beraberlik içinde olmak durumundayız” dedi.
Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl Türkiye'de ilk ve tek olan bu projesinin, İstanbul ve Ankara'da da yapılmaya çalışıldığını hatırlatarak, “Ancak aynı organizeyi yapamadılar ve başarılı olamadılar. Biz talep ettiğimizde yönetici arkadaşlarımız sağ olsunlar, bu talebe duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebe duyarsız kalmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen yıldan beri Türkiye'deki birçok oda başkanı bizleri aradı. İşin işleyişi konusunda bilgi almak istediler. Bu organizasyonun her yıl geleneksel hale dönüştürülmesini rica ediyoruz. Bu uygulama ile bize önemli bir destek sağlayan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz da sistemin nasıl işleyeceği konusunda mahalle bakkallarına bilgiler vererek, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar sağlamasını diledi.
Başkan Aktaş, konuşmaların ardından geçen sene Kart16 uygulamasını en çok kullanan ve en fazla ciro yaparak Şampiyon Bakkal olan Kestel ilçesinden Hasan Çelik’e tablo hediye etti.
Programın sonunda Kart16 Ramazan Destek Çekleri uygulamasının paydaşları olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESOB ve Bursa Bakkallar Odası arasında protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Yıldızlar Ligi’ne 'Osmangazi' damgası
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi’ne 'Osmangazi' damgası
Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz Kimler emlak vergisi ödemeyecek
YEREL HABERLER Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz Kimler emlak ...
Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak
YEREL HABERLER Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak
Kolon kanseri tedavisi önlenebilir
YEREL HABERLER Kolon kanseri tedavisi önlenebilir
Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan çıkartılmamalı"
YEREL HABERLER Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan ...
Gençler siyaset provasını mecliste yaptı
YEREL HABERLER Gençler siyaset provasını mecliste yaptı
İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 ...
BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları
YEREL HABERLER BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları
Yoğun bakım hemşirelerine sertifika
YEREL HABERLER Yoğun bakım hemşirelerine sertifika
BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı
YEREL HABERLER BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı
Nevruz ateşi tüm Bursa’yı ısıtıyor
YEREL HABERLER Nevruz ateşi tüm Bursa’yı ısıtıyor
Yaptığı proje ile matematiği çocuklara sevdirdi
YEREL HABERLER Yaptığı proje ile matematiği çocuklara sevdirdi
Söz muhtarlarda
YEREL HABERLER Söz muhtarlarda
4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı bekliyor Baklavacılarda Ramazan telaşı
YEREL HABERLER 4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı ...
Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı paniği kamerada Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine indi, 5 kişiyi kovaladı Ayı ile karşılaşan gelen adam konuştu
YEREL HABERLER Ayı ile böyle göz göze geldiler...Uludağ'da ayı ...
Bursa'da alkollü şahıs güvenlik görevlilerine zorluk çıkardı, ters kelepçe yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü şahıs güvenlik görevlilerine zorluk ...
Frutti Extra Bursaspor - Valencia Basket: 92-89
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Valencia Basket: 92-89
Dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 kişi ...
Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı
Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı Mahsur kalan vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı Mahsur ...
Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
Ramazan ayında hayal perdesine davetlisiniz
YEREL HABERLER Ramazan ayında hayal perdesine davetlisiniz
Suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi yakalandı
Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.