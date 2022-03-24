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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yanacak

İHA

Kültür sanat programlarını aralıksız olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, Nevruz kutlamaları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yanacak

Kültür sanat programlarını aralıksız olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, Nevruz kutlamaları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Osmangazi Belediyesi, baharın müjdecisi olan Nevruz ateşini, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yakacak. 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek program kapsamında ilk olarak Prof. Dr. Dinçer Koç ve Dr. Kürşat Yıldırım, “Ergenekon’dan Gelen Bayram Nevruz” konulu söyleşi yapacak. Bunun yanı sıra müzenin otopark alanında kurulacak Nevruz Obası’nda, Türk Dünyası Toplulukları Dans Gösterileri, Geleneksel Oyunlar, El Sanatları Sergileri, Yöresel Lezzetler ile Demir Dövme etkinliği olacak.
Büyük coşkunun yaşanacağı program sonunda ise Ulukök Müzik Grubu, ‘Türk Dünyası Birlik Konseri’ düzenleyerek, vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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