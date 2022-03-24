Bursaspor sahada kuvvet çalıştı

Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşilbeyazlı takım bugünkü çalışmada kuvvet yüklemesi yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Yeşilbeyazlı takım sahada kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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