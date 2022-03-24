Bursaspor, Ukraynalı futbolcu alabilir!

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ukraynalı futbolcuların transfer edilebilme ihtimali ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Bu konu hakkında çalıştıklarını söyleyen genç teknik adam, “Bize son 34 maçta bile katkı koysalar önemli. 8 yabancımız var. Burayı açabilirsek neden olmasın” dedi.

FIFA, transfer sezonu bitmiş olsa bile Rus ya da Ukraynalı kulüplerde mücadele eden futbolcuların farklı ülkelerin takımlarında forma giymesinin önünü açmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da bu durumu onaylayınca gözler Bursaspor’a çevrildi. Yeşilbeyazlı kulübün bu konuda bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu haline gelirken, Teknik Direktör Mustafa Er bu durumla ilgili açıklamalarda bulundu.



“Son 34 maç katkı sağlayabilirler”

Genç teknik, “Bu konuyla ilgiyle çalışmamız var. Birçok oyuncu transfer yaptı. Türkiye alt ligine gelmeyi düşünmüyorlar. Sonuca ulaşabilir miyiz bilmiyoruz. Bu bir süreç zor. Havuz çok daraldı. 1520 gündür çalışıyoruz. Bizim 8 yabancımız var. Eğer böyle bir şey yapacaksak burayı da açmamız lazım. Sonuçlanır mı sonuçlanmaz mı bilmiyorum. Ukrayna Ligi 10 Aralık’ta oynanmış son maç. 2,5 ay önce en son maç oynamışlar. 1 aydır savaş var. Bu futbolcular ne yapıyor. Bireysel idman yapıp yapmadıkları bile şüpheli. Son 34 maç için bile değerlendirebileceğimiz oyuncu bulabiliriz. Tüm kriterlere bakıyoruz. Ama bize son maçlarda bile katkı koysa bizim için artıdır. Bu konu ile alakalı yönetimimiz ve bizler de ciddi araştırmamız var” açıklamasını yaptı.

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