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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel’de sanata doyuracak festivalde geri sayım başladı

İHA

Kestel’de sanata doyuracak festivalde geri sayım başladı

Kestel Belediyesi 1. Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. 27 Mart31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde Türk sineması ve tiyatrosunun önemli isimleri sahneye çıkacak.
Kültürel faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kestel Belediyesi, bu kez 2731 Mart tarihleri arasında 1.Tiyatro Festivali düzenleyecek. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sahnesi’nde gerçekleşecek festivalde, Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinin yer alacağı 10 farklı oyun sahnelenecek. 5 gün boyunca 1 çocuk1 yetişkin oyununun sunulacağı festival ücretsiz ve biletsiz olacak.
‘’Kestel’de Kültürü ve Sanatı Yaşatıyoruz’’
Festivale ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Güzel ilçemiz Kestel’de sanatı, kültürü ve müziği yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz sömestr tatili boyunca çocuklarımıza yönelik bir tiyatro etkinliği gerçekleştirmiştik. Gördük ki hem ilçemizden hem de çevre ilçelerimizin yoğun bir talep var. Bu sebeple haftasonları da tiyatrolarımıza ara vermedik. Şimdi ise Kestel’de bir tiyatro festivali düzenliyoruz. 5 gün sürecek olan tiyatrolarımız 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hitap edecek. Tamamen ücretsiz ve biletsiz olan festivalimizde türk sineması ve tiyatrosunun önemli isimleri yer alacak. Tiyatro, insan için çok önemli bir sanat dalıdır. Bu sebeple Kestel’de bu festivali düzenliyor olmak, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı” diye konuştu.
Festival Takvimi ise şöyle;
27 Mart Pazar 19:30Seni Unutmak (Yetişkin)
28 Mart Pazartesi 19:30Aşk Bu mu (Yetişkin) Sevgi ormanı 10:3014:00 (Çocuk)
29 Mart Salı Cimri 19:30 (Yetişkin)Çizmeli Kedi 10:3014:00 (Çocuk)
30 Mart Çarşamba Ortaya Komedi 19:30 (Yetişkin)Haylaz İbiş 10:3014:00 (Çocuk)
31 Mart Perşembe 19:30Deliler Evi(Yetişkin)Karagöz Hacivat 10:3014:00 (Çocuk)

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