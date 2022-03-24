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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otopark ücretlerinde dev indirim İnegöl Belediyesi, otopark ücretlerinde yüzde 70 indirime gitti

İHA

Otopark ücretlerinde dev indirim İnegöl Belediyesi, otopark ücretlerinde yüzde 70 indirime gitti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kuruma ait otoparkların ücretlerinde yüzde 70 indirim uygulandığını açıkladı. Bugün itibariyle 10 TL olan saatlik ücret 3 TL’ye düşerken, günlük ücret ise en fazla 15 TL ile sınırlı tutulacak.
İnegöl Belediyesi, otopark ücretleriyle ilgili radikal bir karar aldı. Kuruma ait 4 kapalı otoparkın fiyatlarında yüzde 70 indirim yapıldı. Hem ekonomik olarak vatandaşa destek sağlamak hem de kapalı otoparkların tam kapasite kullanılmasına teşvik ederek şehir içi trafik ve parklanma sorununa çözüm üretmek adına yapılan uygulama, bugün itibariyle başladı.
İnegöl Belediyesi’ne ait; Ek Hizmet Binası Otoparkı, Mehmet Çıracı Otoparkı, Sanikonukoğlu Otoparkı ve Royal Otel Otoparkında saatlik ücret 3 TL’ye düşürüldü. Günlük ücret ise 15 TL ile sınırlandırıldı. Günlük 15 TL’den fazla otopark ücreti yazılmayacak.
Otopark ücretlerinde indirim uygulamasının başladığını belirten Başkan Taban, “Kurumumuza ait 4 kapalı otoparkımız var. Ek Hizmet Binası Otoparkımız 65, Mehmet Çıracı Katlı Otoparkımız 60, Sanikonukoğlu Otoparkımız 65 ve Royal Otel Katlı Otoparkımız 380 olmak üzere toplam 570 araçlık otoparkımız mevcut. Bu otoparklardan Royal Otel Katlı Otoparkı saatli 7 TL, diğer 3’ü ise saatlik 10 TL üzerinden işliyordu. Burada hem vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek olmak adına hem de şehir merkezindeki bu otoparklarımızın yüzde 100 dolulukla kullanılmasına teşvik ederek trafiği ve parklanma alanlarını rahatlatmak adına bu hamleyi yaptık. Yüzde 70 oranındaki bu indirimle belediyemize ait otoparklar, diğer hizmet veren otoparklara göre ciddi anlamda uygun bir duruma geldi. Bu dört otoparkımızda bugünden itibaren 1 saat ve katları 3 TL şeklinde ücretlendirilirken, günlük ise 15 TL ile sınırlı tutulacak. Vatandaşlarımıza yeni fiyat tarifelerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Vatandaşlara çağrıda da bulunan Başkan Taban, “Bu vesileyle vatandaşlarımıza da bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Kapalı otoparklarımızdan faydalanalım. Hem araçlarımızın güvenliği hem de şehir içi parklanma ve trafik yoğunluğunu azaltmak adına kapalı otoparkların kullanımını önemsiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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