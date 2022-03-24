Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden destek Bursa'da velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine; öğrencilerin oturma düzenini değiştirdiği için görevden alınan okul müdürüne veliler başta olmak üzere, STK'lar ve eğitimciler destek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden destek Bursa'da velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine; öğrencilerin oturma düzenini değiştirdiği için görevden alınan okul müdürüne veliler başta olmak üzere, STK'lar ve eğitimciler destek verdi

İHA

Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden destek Bursa'da velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine; öğrencilerin oturma düzenini değiştirdiği için görevden alınan okul müdürüne veliler başta olmak üzere, STK'lar ve eğitimciler destek verdi

Bursa'da bazı velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine okuldaki öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yaptıktan sonra görevden alınan okul müdürüne başta veliler olmak üzere eğitimciler ve STK'lar destek verdi. Okulda Okul Müdürü Haydar Akın'ın iadesi için imza kampanyası başlatıldı.
Okul önünde basın açıklaması yapan veliler ve eğitimciler "Müdürümüzü çakallara yem etmeyiz, müdürümüzü geri istiyoruz" şeklinde pankart açıp slogan attı.
Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulunda eğitim gören 8'inci sınıfların yoğunlukta olduğu öğrencilerin dersi kaynatmalarından şikayet eden bazı öğrenci velileri, okul müdürü Haydar Akın'dan oturma düzeninde değişiklik yapmalarını talep etti. Velilerin demokratik talebini dikkate alan okul müdürü Akın, okuldaki İngilizce öğretmenine bildirdi. İngilizce öğretmeninin bu şekildeki bir talebi yerine uygulamayacağını belirtip talimatın yazılı verilmesini belirtmesi üzerine resmi belge düzenleyen Akın talimatı öğretmene bildirdi.
Haydar Akın'ın öğretmene yazılı olarak verdiği talimat bir süre sonra sosyal medyada bazı mecralarca yayılıp farklı algılara yol açınca okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren İl Eğitim Müdürlüğü, Akın'ın idari soruşturması tamamlanana kadar görevinden alındığını açıkladı.
Sosyal medyada okulu müdürü hakkında başlatılan karalama kampanyasına isyan eden öğrenci velileri ve eğitimciler okul önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Yüzden fazla öğrenci velisinin katıldığı basın açıklamasına Eğitim Bir Sen ve Memur Sen ile DAĞDER destek verdi.
Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkan Vekili Adil Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Mesleki hayatı boyunca milli eğitimde önemli görevlerde bulunmuş, çalıştığı tüm kurumlarda başarılı çalışmalarıyla öne çıkmış, devletine ve milletine kutsal meslek olan öğretmen ve yönetici olarak hizmet etmiş, amirleri tarafından başarıları taltif edilmiş, tek derdi eğitim öğretim ve öğrencileri olan Müdürümüz Haydar Akın'ın görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Yapılan uygulamayı reddediyoruz. Eğitimin bir paydaşı olan velilerin haklı ve demokratik isteklerini yapmak için harekete geçmiştir. Olay bundan ibarettir" dedi.
DAĞDER Başkanı Yaşar Türk ise Dağder olarak okul müdürüne yapılan bu haksızlığın her zaman takipçisi olacaklarını ifade etti.
Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ise "Okul müdürümüzün velilerin talebi üzerine atmış olduğu adımı çarpıtarak; yıllardır okullarda yapılan bir uygulamayı sadece yazıya dökmesini fırsat bilen bir kesimin bunun üzerinden hem okul idaresini, hem öğretmenlerimizi hem de siyasi iradeyi zor durumda bırakmak için çaba gösterdiğine şahit oluyoruz" dedi.
Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ise yaptığı açıklamada öğrenci velilerinin tercihlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Velilerin tercihi doğrultusunda bu karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli" dedi.
Okul müdürü Haydar Akın'a destek vermek için okul önünde toplanan öğrenci velilerinden Raziye Kocabıyık veliler olarak çocukların kendi aralarında yaptıkları bazı konuşmalara şahit olduklarını ve bunun ardından okul müdürü ile görüşüp öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yapmasını istediklerini ifade ederek, "İstediklerimizi özgürce söyleyemeyeceksek; neden özgür bir ülkede yaşıyoruz. "Niye özgürüz" diyoruz. Biz isteklerimizi müdürümüze ilettik, bu karar sebebiyle müdürümüzü görevden aldılar. Müdürümüzü geri istiyoruz. Haydar Akın yalnız değildir" dedi.
Hem öğrenci velisi aynı zamanda Okul Müdürü Haydar Akın'ın kızı Hülya Uğur da aile olarak halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Babam 9 yıldır bu okulda görev yapıyordu. Böyle bir niyette olan bir insan asla değildi. Velilerin okulda çıkan bir kaç tatsız olayın ardından böyle istekte bulunmaları akabinde aldığı bir karar yüzünden çok çirkin ithamlara maruz kalması ve görevden alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bütün veliler babamın yapmış olduğu hizmetleri ve işini nasıl titizlikle yürüttüğünü bilirler. Böyle haksız bir saldırıya uğramış olmasından dolayı veliler olarak son derece üzgünüz" dedi.
Öğrenci velisi Neriman Altuntaş ise, "Haydar müdürümüzden çok memnunuz. Çok efendi, çok naif, çok nezaketli bir insan. Asla art niyet taşımayan bir eğitimci. O yüzden biz müdürümüzü geri istiyoruz. Görevine geri gelmesini istiyoruz. Eğitim sistemimizin bu tür eğitimcilerle ileri gideceğine inanıyoruz. Çocuklarımız onun babacan tavrından çok memnun. Bir an önce müdürümüzün görevine iade edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından veliler okul müdürü Haydar Akın'ın görevine iadesi için imza kampanyası başlattı. Polis nezaretinden yapılan basın açıklaması olaysız şekilde son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu Enerji timi, kadın muhtarlara tasarrufu anlattı
YEREL HABERLER Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini ...
Otopark ücretlerinde dev indirim İnegöl Belediyesi, otopark ücretlerinde yüzde 70 indirime gitti
YEREL HABERLER Otopark ücretlerinde dev indirim İnegöl Belediyesi, ...
Kestel’de sanata doyuracak festivalde geri sayım başladı
YEREL HABERLER Kestel’de sanata doyuracak festivalde geri sayım ...
Karaca güven tazeledi
YEREL HABERLER Karaca güven tazeledi
Mudanya Belediye Başkanı'ndan imar açıklaması Başkan Türkyılmaz: "Mudanya'da bizim dönemimizde bir karış alan imara açılmadı, açılamaz"
YEREL HABERLER Mudanya Belediye Başkanı'ndan imar açıklaması Başkan ...
Cami görevlisi yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Cami görevlisi yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bursaspor, Ukraynalı futbolcu alabilir!
YEREL HABERLER Bursaspor, Ukraynalı futbolcu alabilir!
Bursaspor sahada kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor sahada kuvvet çalıştı
Mustafa Er: “Ofosu artık aramızda olmayacak”
YEREL HABERLER Mustafa Er: “Ofosu artık aramızda olmayacak”
Joao Pedro: “Bursaspor ligde kalacak”
YEREL HABERLER Joao Pedro: “Bursaspor ligde kalacak”
Belediye tezgahında marul 5 lira
YEREL HABERLER Belediye tezgahında marul 5 lira
Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yanacak
YEREL HABERLER Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yanacak
Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi
YEREL HABERLER Mahalle bakkallarında Ramazan bereketi
Anadolu Yıldızlar Ligi’ne 'Osmangazi' damgası
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi’ne 'Osmangazi' damgası
Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz Kimler emlak vergisi ödemeyecek
YEREL HABERLER Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz Kimler emlak ...
Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak
YEREL HABERLER Kullanılmayan oyuncaklar paylaşılacak
Kolon kanseri tedavisi önlenebilir
YEREL HABERLER Kolon kanseri tedavisi önlenebilir
Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan çıkartılmamalı"
YEREL HABERLER Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Yenişehir programdan ...
Gençler siyaset provasını mecliste yaptı
YEREL HABERLER Gençler siyaset provasını mecliste yaptı
İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 bin lira destek
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 190 ...
BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları
YEREL HABERLER BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları
Yoğun bakım hemşirelerine sertifika
YEREL HABERLER Yoğun bakım hemşirelerine sertifika
BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı
YEREL HABERLER BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı
Nevruz ateşi tüm Bursa’yı ısıtıyor
YEREL HABERLER Nevruz ateşi tüm Bursa’yı ısıtıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.