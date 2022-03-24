Nevruz’da Gözler Osmangazi’de

Kültür sanat programlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Nevruz kutlamaları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı’nı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde kutlayacak. 27 Mart Pazar günü saat 11.00’de “Dede Korkut Dilinden Bir Besmele, Oğuzlama ve Dua” ile başlayacak program; protokol konuşmaları, Türk Dünyası Toplulukları ve Osmangazi Belediyesi Halk Dansları gösterileri, nevruz ateşi, demir dövme, geleneksel ok atışları etkinlikleriyle devam edecek.

Türk Dünyası’nı temsilen 10 farklı derneğin katılımıyla müzenin otopark alanına kurulacak Nevruz Obası’nda ise saat 19.00’a kadar geleneksel kıyafetler, yöresel lezzetler ve el sanatları sergilenecek. Bunun yanı sıra saat 12.30’da Dr. Kürşat Yıldırım’ın konuşmacı olacağı “Ergenekon’dan Gelen Bayram Nevruz” konulu söyleşi düzenlenecek. 14.30’da Özbek sanatçı Zelale Osmanova’nın sahne alacağı mini konserin ardından Özbek pilavı ikramında bulunulacak. Büyük coşkunun yaşanacağı programın finali, Ulukök Müzik Grubu’nun saat 17.00’de “Türk Dünyası Birlik Konseri” ile gerçekleştirilecek.

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