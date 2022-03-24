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CHP mecliste 'sıfır' çekti AK Partili Turan ve Esgin'den CHP'ye tepki

İHA

CHP mecliste 'sıfır' çekti AK Partili Turan ve Esgin'den CHP'ye tepki

TBMM'de Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri esnasında CHP Milletvekillerinin yoklama talep etmesine rağmen salonda bulunmayarak Genel Kurul çalışmalarının kapanmasına sebep olmalarına AK Parti Milletvekillerinden tepki geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grubunun önerisi olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinde CHP'nin genel kurul çalışmalarını sekteye uğratmasına AK Parti Milletvekillerinden tepkiler yükseliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan kürsüde yaptığı konuşmada, "Meclisin saygınlığına halel getiren bu tarz yaklaşımları lütfen bir daha değerlendirin. Cumhur İttifakı'mızın 199 vekili var, CHP ise 0 vekili var. Kendileri burada, ruhları burada değil" ifadelerini kullandı.

Turan, konuşmasında şunları söyledi:
"Bir kanun teklifinin görüşülmesini engellemenin ne ana muhalefete ne bize ne meclise ne topluma faydası var. Tabii ki gerginlik olur, tartışma olur, polemik olur, riskli bir kanun teklifi olur, İç Tüzük'ten kaynaklı haklar kullanılabilir. Ama bir başka partinin grup önerisi görüşülürken CHP'den 20 arkadaş yoklama isteyip, hiç birisinin yoklamaya girmeyip, şu evrakta görüldüğü gibi "CHP eşittir 0" denmesini ben doksan yıllık bir partiye yakıştıramıyorum. Muhalefet iktidarın değil devletin, milletin varlığı için elzemdir. Muhalefet olmayan yerde iktidarın kıymeti olmaz. Ama 20 kişinin ayağa kalkıp hiçbirinin yoklamaya girmemesinin adı muhalefet olmaz, onu demeye çalışıyorum. Yoksa "Hakkımız var" dersiniz, baş tacı ama ben şu tabloda sıfırı yakıştıramıyorum. Ben daha saygın, daha kaliteli bir muhalefet özlemi içerisinde olduğumuzu belirtiyorum."
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, CHP'nin Tüketici Koruma Halkında Kanun Teklifi görüşmeleri esnasında Genel Kurul çalışmalarını kapatmaya yönelik girişimlerine tepki gösterdi. Esgin, Mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Üç yılı aşkın bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisindeyim, ana muhalefet partisinin sadece yirmi milletvekiliyle Genel Kurul çalışmalarına katılıp Genel Kurulun kapanması yönündeki çabalarını, Genel Kurul kapandığında da, dün olduğu gibi duydukları mutluluk ve çektirdikleri hatıra fotoğraflarını anlayamadığımı ifade ediyorum. Bir tarafta son on günde çok sayıda ülke lideriyle görüşen, Rusya Ukrayna krizinde arabuluculuğuna güven duyulan, dünyanın en büyük asma köprüsünün açılışını yapan bir siyasi hareket, diğer tarafta Cinali filmlerine konu olacak yoklama oyunlarıyla Meclis’i çalıştırmayan bir ana muhalefet! Cumhur ittifakı CHP’nin tüm engellemelerine rağmen milli iradenin tecelligahı olan Meclis’i çalıştırmak için gayret göstermeye devam edecektir.”

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