TECO Karacabey Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, 2. Lig Beyaz Grup'ta Cumartesi günü Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda oynayacakları zorlu maçtan galip gelerek galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz TECO Karacabey Belediyespor, Cumartesi günü saat 14:00’te oynanacak karşılaşmada deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’na konuk olacak. Mücadelede Sinan Özcan düdük çalarken yardımcılıklarını ise Kenan Özcan ve Hasan Erdoğan yapacak.

Ligde oynadıkları son 8 maçta elde ettikleri 8 galibiyetin morali ile deplasmanda kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Zirek, yaptığı açıklamada, “ 8 haftadır galip geliyoruz. Tarsus İdman Yurdu’nu da yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Tarsus İdman Yurdu mücadelesine iyi hazırlandık. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz” diye konuştu.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 40 puanla 6’ncı sırada yer alıyor. TECO Karacabey Belediyespor’un cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Tarsus İdman Yurdu ise, ligde aldığı 10 galibiyet 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile topladığı 37 puan ile 9’ncu sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.