İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri idari binası hizmete girdi Başkan Taban: "Evimiz ve iş yerimiz gibi sokağımızı da temiz tutmalıyız"

İnegöl Belediyesi, temizlik hizmetlerinde başlattığı değişim ve dönüşüm kapsamında tüm organizasyonun tek merkezden yönetileceği yeni idari binasını hizmete açtı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan katı atık aktarma istasyonu içerisinde yapımı tamamlanan bina, düzenlenen törenle açıldı. İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak temizlik hususunda bir takım hedefler koyduklarını söyledi. Başkan Taban, “Kirletmemenin önemini topluma hatırlatmak zorundayız. İnsanlarımız kirletmiyoruz diyor. Ama kirlettiğinin farkında değiller. Örneğin son dönemde kullandığımız maskeler, içtiğimiz suların kapları olmak üzere, peçeteler, kağıtlar, yenileniçilen malzemelerin ambalajlarını sürekli yerlerde görebiliyoruz. Bu konuda çok uzun soluklu bir farkındalık çalışması yapmamız gerekiyor. Çevre komisyonumuzla, meclis üyelerimizle İnegöl’de bir dizi farkındalık çalışmaları başlattık. Artık evsel atıkları kendi araçlarımızla topluyoruz. Bununla yetinmedik, geri dönüşüm hizmetlerini de buradaki arkadaşlarımızla toplamaya başladık” dedi.

Açılışı yapılan binanın da hem bu süreci geliştirmek hem de çalışanların şartlarını iyileştirmek hedefiyle yapıldığını hatırlatan Taban, “Bu süreç içerisinde çalışma arkadaşlarımızın da şartlarını iyileştirmek, onlara daha iyi imkanlar sunmak adına arka tarafta başkaca çalışmalar yapmaya başladık. Bugün açılışını yaptığımız tesis bunun bir eseri olarak karşımızda. Burada kıymetli arkadaşlarımız işe gelirken kendi sivil kıyafetleriyle gelsin, ardından işi bittiğinde buradan temiz kıyafetiyle evine dönebilsin istedik. İçeride çamaşırhanesinden kafeteryasına, soyunma odalarından eğitim salonuna kadar güzel bir bina oluşturduk” diye konuştu.

Alper Taban, “Nihayetinde biz bir bütünüz. Bu organizasyonun en başından en sonuna kadar bütün arkadaşlarımız bu işe canı gönülden inandı. Ben bu konuda hemşerilerimizden de destek beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü sadece İnegöl Belediyesi’nin çalışanları ile şehri temiz tutmak mümkün değil. Burası çok hızlı yaşayan, sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle çok yoğun bir şehir. Daha duyarlı, daha sorumlu hareket etmemiz gerekiyor. 'Elhamdülillah Müslümanız' diyoruz. Eğer Müslüman isek, ben de bir Müslüman kardeşiniz olarak 'temizlik imandandır' diyerek hatırlatmak istiyorum. Nasıl ki ev ve işletmelerimizi temiz tutuyorsak, ikinci adresimiz olan sokaklarımızı da evimiz gibi temiz tutalım. Eskiden büyüklerimiz kapılarının önlerini temizlerdi. Yeniden bu özlemini duyduğumuz duyarlılığın devam etmesini arzu ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dualarla kurdele kesimi gerçekleştirilerek binanın açılışı yapıldı. Ardından davetliler yeni idari binayı gezerek inceledi. Program sonrası davetlilere ikramda bulunuldu.

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