Definecilerin talan ettiği Ermeni Kilisesi'nde çökme tehlikesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Definecilerin talan ettiği Ermeni Kilisesi'nde çökme tehlikesi

DHA

Definecilerin talan ettiği Ermeni Kilisesi'nde çökme tehlikesi


Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, Cumhuriyet döneminde özel mülke devredilen Ermeni Kilisesi, definecilerin hedefi oldu. Yıkılma tehlikesiyle de karşı karşıya olan kilise ile ilgili olarak, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doğan Yavaş, "Yıllardır bakımsız, depo halinde kalmış. Buranın mutlaka değerlendirilmesi lazım. Kullanılması, fonksiyon kazandırılması lazım" dedi.
Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde, 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ermeni Kilisesi'nin bir bölümü, 1855 yılında yaşanan Bursa depreminde yıkıldı. Geçen sürede, artan nüfus ve yapılaşmayla, kentin gözde semtlerinden Setbaşı'nda binaların arasında harabe şekilde kalan kilise, uzun süre 'dokuma fabrikası' ve 'tütün deposu' olarak kullanıldı.
Yıkılmadan bugüne kadar gelen kilise, Cumhuriyet döneminde özel mülk olarak tahsis edildi. Bakımsız kalan kilisenin bir kısmı çöktü. Definecilere hedef olan kilise, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tahrip edilen, duvarlarında ve çatı kısmında göçükler oluşan Ermeni Kilisesi, dronla havadan görüntülendi.
'BURSA'NIN FETHİNDE BURADA ERMENİ MAHALLESİ KURULDU'
Kilisenin tarihiyle ilgili bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doğan Yavaş, kilisenin 1855 depreminde zarar gördüğünü söyledi. Bakımsızlık nedeniyle kilisenin amacı dışında kullanıldığını ve bazı kısımlarının tahrip edildiğini dile getiren Doğan Yavaş, "Bursa fethinde, burada Yahudi ve Rum cemaati vardı. Burada bir semt oluşturduklarını ve Ermeni mahallesi haline geldiğini de biliyoruz. Osmanlı Devleti döneminde yapılan bir yapı. 19'uncu yüzyıl ortalarına ait olabileceği değerlendirilmektedir. Çünkü Bursa'yı yerle bir eden bir deprem var. Bursa'ya çok büyük bir zarar vermiş. 150'yi aşkın bir yapının yıkıldığını biliyoruz. Muhtemelen bu kilise de bunlardan bir tanesiydi" diye konuştu.
'KİLİSENİN ONARILMASI, BURSA´NIN LEHİNE OLACAKTIR'
Kilisenin, yıllardır varlığını koruyan şanslı tarihi yapılardan biri olduğunu belirten Doğan Yavaş, "Yıllardır bakımsız, depo halinde kalmış. Buranın mutlaka değerlendirilmesi lazım. Kullanılması, fonksiyon kazandırılması lazım. O zaman bu yapıların yaşaması daha mümkün oluyor. Bizim tavsiyemiz, binanın tekrar hayata döndürülmesi ve yapının en azından tarihi ve kültürel mirasa katkı koyması şeklindedir. Yapısı yığma duvar şeklinde duruyor. Mütevazı, orta boyutta bir kilise diyebiliriz. Muhtemelen 19'uncu yüzyıl yapısı. Buranın tadilat görmesi, onarılması, işlev kazandırılması Bursa'nın lehine olacaktır diye düşünüyorum" dedi.
'SON DEMLERİNİ YAŞIYOR'
Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Gedik de kilisenin onarılarak turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, "Kilisenin bu şekilde kalması tüm Bursalıları üzüyor. Atıl durumda kaldığı için çevreye zarar veriyor. Yıkılma tehlikesiyle de karşı karşıya. Buna bir an önce önlem alınmasını istiyorum. Zaman içerisinde farklı düşüncelere girişildi. Mülk sahibi, satmaya karar verdi. Birkaç talep de geldi ama satış gerçekleşmedi. Devlet yoluyla bir girişim olmasını bekliyoruz. Yıldırım Belediyesi'nin kiliseyi alma yönünde girişimleri olduğunu duyduk. Umuyorum ki alınır ve turizme kazandırılır. Bu kilise şu anda halk sağlığına zarar verecek durumda. Son demlerini yaşıyor. İçerisi boş olduğu için beklenti içerisinde olan defineciler, kilisenin içerisini köstebek yuvası gibi yapmışlar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-03-25 11:12:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri idari binası hizmete girdi Başkan Taban: "Evimiz ve iş yerimiz gibi sokağımızı da temiz tutmalıyız"
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri idari binası ...
Öğrencilere ücretsiz ‘MES Uzmanlığı Sertifika Programı’
YEREL HABERLER Öğrencilere ücretsiz ‘MES Uzmanlığı Sertifika ...
2 milyon liralık yatılı Kur'an kursu çürümeye terk edildi
YEREL HABERLER 2 milyon liralık yatılı Kur'an kursu çürümeye terk ...
Mudanya’da deniz çekildi acı hatıralar canlandı
YEREL HABERLER Mudanya’da deniz çekildi acı hatıralar canlandı
Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için sıraya giriyor Liseli öğrencinin seslendirdiği masallar çok beğeniliyor
YEREL HABERLER Masalcı abla...Çocuklar ondan masal dinlemek için ...
TECO Karacabey Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER TECO Karacabey Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor
Diyarbakır'da İznik rüzgarı esti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da İznik rüzgarı esti
`Tarih Yazan Çocuklar İnegöl´de´ projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER `Tarih Yazan Çocuklar İnegöl´de´ projesi hayata ...
PFDK, Bursaspor’a bloke ve para cezası verdi
YEREL HABERLER PFDK, Bursaspor’a bloke ve para cezası verdi
Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da kimsesiz yaşlı adam otel odasında ölü ...
Başkan Aktaş: "Şehirler, medeniyetlerin özüdür"
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: "Şehirler, medeniyetlerin özüdür"
Gürsu Belediyesi, sanayi ve üniversite işbirliğiyle gençlerin yolunu aydınlatıyor
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi, sanayi ve üniversite işbirliğiyle ...
CHP mecliste 'sıfır' çekti AK Partili Turan ve Esgin'den CHP'ye tepki
YEREL HABERLER CHP mecliste 'sıfır' çekti AK Partili Turan ve ...
Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı
YEREL HABERLER Şehrin siluetini bozan binada yıkım başladı
Dijial Pazarlama Akademisi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Dijial Pazarlama Akademisi ilk mezunlarını verdi
Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan yaşlılara vefa ziyareti
Cami tuvalet görevlisi, odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Cami tuvalet görevlisi, odasında ölü bulundu
Nevruz’da Gözler Osmangazi’de
YEREL HABERLER Nevruz’da Gözler Osmangazi’de
Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden destek Bursa'da velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine; öğrencilerin oturma düzenini değiştirdiği için görevden alınan okul müdürüne veliler başta olmak üzere, STK'lar ve eğitimciler destek verdi
YEREL HABERLER Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden ...
Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu Enerji timi, kadın muhtarlara tasarrufu anlattı
YEREL HABERLER Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini ...
Otopark ücretlerinde dev indirim İnegöl Belediyesi, otopark ücretlerinde yüzde 70 indirime gitti
YEREL HABERLER Otopark ücretlerinde dev indirim İnegöl Belediyesi, ...
Kestel’de sanata doyuracak festivalde geri sayım başladı
YEREL HABERLER Kestel’de sanata doyuracak festivalde geri sayım ...
Karaca güven tazeledi
YEREL HABERLER Karaca güven tazeledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.