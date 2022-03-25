Dans eden yunuslar Mudanya'da görüntülendi Deniz ortasındaki tekneyi takip eden yunuslar objektiflere takıldı

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Marmara Denizi'nin sevimli yunusları, Bursa’nın Mudanya sahilinde görüntülendi. Tekne ile adeta dans eden yunuslar, objektiflere takıldı.

Marmara Denizi'nin sevimli yunusları, Mudanya açıklarında foto muhabiri Aykut Güngör tarafından görüntülendi. Tekneyle yarışıp mavi sularda adeta dans eden yunuslar heyecanlı anlara sahne oldu. Kısa dans gösterisinin ardından yunuslar gözden kayboldu.

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