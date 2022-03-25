Fidanlar toprakla buluştu

Nilüfer Belediyesi, Bursa’da faaliyet gösteren Grammer A.Ş. ile birlikte orman haftası kapsamında Kültür Mahallesi’nde ortak fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kentteki yeşil alanları ve ağaç varlığını artırmak için Nilüferliler ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan Nilüfer Belediyesi, fidan dikim etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Sürekli gelişen ve artan düzenli imar alanlarındaki ağaç varlılığını arttıran Nilüfer Belediyesi son olarak orman haftası kapsamında Bursa’da faaliyet gösteren Grammer A.Ş. ile birlikte Kültür Mahallesi’nde ortak fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Firma çalışanları ile birlikte Kültür Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile firmanın Avrupa Bölgesi Başkanı Peter Büsing de katıldı.

Kültür Mahallesi Aktürk Sokak üzerindeki ağaçlandırma sahasındaki etkinlik kapsamında 125 adet çınar, akçaağaç ve ıhlamur cinsi fidan toprakla buluştu.

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