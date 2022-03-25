Mudanya yolunda ağaç seferberliği

Bursaray EmekŞehir Hastanesi hattı inşaatının geçeği Mudanya yolu üzerinde orta refüjde bulunan ağaçlar sökülerek, Hamitler’deki ağaçlandırma sahasına naklediliyor.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen EmekŞehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda imalat devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya karayolu üzerindeki çalışmalar hız kesmiyor. Çalışmalar çerçevesinde ana yolun kapatılması sebebiyle trafikte sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi, etap etap ilerleyecek proje çerçevesinde trafiği yeniden düzenlenen yan yola aktarıyor. Mudanya yolunun kapalı kaldığı süre boyunca trafikte aksama olmaması için gerekli her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi, Geçit Mahallesi içerisinde ana yola alternatif yeni güzergah oluşturuyor. İlk etapta 10 metre genişlik ve 1000 metre uzunluğunda planlanan yolda, kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.

Ağaçlar taşınıyor

Yüklenici firmanın çalışmaları ve Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif yolla ilgili çalışmaları devam ederken, şimdi de hattın geçeceği güzergah üzerinde yer alan ağaçların kurtarılması için adeta seferberlik başlatıldı. Bursaray Emek Şehir Hastanesi hattı inşaatının geçeği Mudanya yolu üzerinde orta refüjde bulunan ağaçlar sökülerek, Hamitler’deki ağaçlandırma sahasına naklediliyor. Büyükşehir Belediyesi, ‘yeşil’ hassasiyetiyle hat üzerinde bulunan 60’a yakın ağacın nakledilmesi mümkün olanlarını bu yöntemle yaşatmaya devam edecek. Ekipler, trafiğin aksamaması için gece yarısı başlayan çalışmalarda tek bir ağacın bile zarar görmemesi için yoğun çaba harcıyor.

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