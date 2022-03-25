Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan çini işlemeciliği kursuna katılan kursiyerlere, toprak ve fırından sanata giden yolculuk anlatılıyor.

Osmanlı’dan günümüze geleneksel el sanatlarından biri olan çini işlemeciliği, Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan OSMEK kursları ile yeniden hayat buluyor. Soğanlı Kültür Merkezi ile Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere yoğun ilgi gösteren kursiyerler, her aşaması ince işçilik isteyen ata yadigârı sanatı yaşatmak istiyor.

Vazo, küp ve kase gibi çeşitli ürünler hayata geçiren öğrencilerin aile bütçelerine de katkı sağladığını söyleyen kurs eğitmeni Şükran Şay, “Toplam 461 saatlik modülle çalışan kursiyerlerimizle, geleneksel ve modern tasarımda işler çıkarıyoruz. Burada, teorik bilgilerin yanı sıra çizim teknikleri, aydınger kağıdı üzerine desen oluşturma, kül pişirimi, desen delme, çini üzerine işleme ve fırınlama sürecini öğretiyoruz. Kadınlarımız, kursumuz sayesinde ciddi anlamda motive oluyor. Bizlere bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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