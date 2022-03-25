Bursaspor’da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşilbeyazlı takım, ilk olarak salonda kuvvet çalışmaları, ardından sahada dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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