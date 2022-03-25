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Başkan Aktaş: “Bursa’nın altını, üstüne yaraşır hale getiriyoruz” “Bursa’nın 2050’ye kadar su sorunu olmayacak” “Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'ya getirilmesiyle 2050 yılına kadar susuzluk sorunu yaşanmayacak”

İHA

Başkan Aktaş: “Bursa’nın altını, üstüne yaraşır hale getiriyoruz” “Bursa’nın 2050’ye kadar su sorunu olmayacak” “Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'ya getirilmesiyle 2050 yılına kadar susuzluk sorunu yaşanmayacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bin 500 kilometre, yani Edirne’den Kars’a uzanacak kadar içme suyu hattı yaptıklarını belirterek, “4 yıldır Bursa’nın altını, üstüne yaraşır hale getirmeye çalışıyoruz. Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'ya getirilmesiyle 2050 yılına kadar susuzluk sorunu yaşanmayacak” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Sudan Sebepler’ başlığıyla düzenlenen toplantıda son 4 yılda BUSKİ tarafından içme suyu hatlarından arıtma tesislerine, enerji üretiminden tarımsal sulamaya kadar her alanda hayata geçirilen çalışmaları kamuoyuna tanıttı. Tüm canlılar için temel yaşam kaynağı olan suyun günümüzde dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, yüzde 70’i sularla kaplı dünyada ulaşılabilir içme suyu miktarının ise sadece yüzde 1 olduğunu kaydetti. Birtakım bölgelerde ve ülkelerde su bolluğu yaşanırken bazı yerlerde su kıtlığı yaşandığına dikkat çeken Başkan Aktaş, Türkiye’nin de su azlığı yaşayan bir ülke olduğunun altını çizdi. Dünya tarihinin su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesi noktasında birbirleriyle savaşmayı göze alan ülkelerin tarihiyle dolu olduğunu ifade eden Aktaş, içilebilir su kaynaklarının sınırlılığı göz önüne alındığında, böyle bir değere sahip olmanın, aynı zamanda büyük bir ekonomik güce sahip olmak anlamına geldiğini açıkladı.

"Edirne’den Kars’a kadar içme suyu hattı imalatı yaptık"
Altyapı hizmetlerini 17 ilçeyi kapsayacak şekilde BUSKİ marifetiyle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın yaklaşık 210 milyon metreküp yer altı suyu rezervi bulunduğunu, kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 80'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 20'sinin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını vurguladı. Özellikle yaz mevsiminde kuraklık yaşanması durumunda 155 adet derin kuyunun devreye alınabilecek durumda olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'ya getirilmesiyle 2050 yılına kadar susuzluk sorunu yaşanmayacağını belirtti. Rakamlarla altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık bin 500 kilometre, yani Edirne’den Kars’a kadar içme suyu hattı imalatı yaptık. Yine 650 kilometre, yani yaklaşık Bursaİzmir arası gidiş geliş mesafesi kadar kanalizasyon hattı ve bunların yanında yaklaşık BursaAnkara arası kadar yani 350 kilometre yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm çalışmalarla Bursa’nın altını da üstüne yaraşır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Tarıma can suyu
Gerek BUSKİ öz kaynakları, gerek İller Bankası, gerekse de Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin ettikleri finansmanla ilçelerin içme suyu hatları ile kanalizasyon hatlarını yenilediklerini ifade eden Başkan Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin edilen finansla İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de başlatılan büyük altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bursa’nın ‘tarım şehri’ kimliğini güçlendirecek yatırımları da hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere sulama göletleri ve sulama tesisleri kazandırıyoruz. Bu bağlamda 14 adet gölet ile 350 kilometre sulama tesisini çiftçimizin kullanımına sunduk. Bursa’da yaklaşık 35 bin çiftçi ailesine sulama desteği veriyoruz. Böylelikle, hem ürün çeşitliliğinin artırılmasına hem de çiftçi gelirlerinin yükselmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Arıtmada örnek yatırımlar
Arıtılmadan doğaya bırakılan atık suların genel anlamda çevre kirliliğine neden olduğunu, bu nedenle arıtma tesisi yatırımlarına da önem verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bu anlamda örnek alınan şehirlerin başında geliyoruz. 7’si ileri biyolojik arıtma olmak üzere 124 atık su arıtma tesisi ve 38 adet içme suyu arıtma tesisi ile çevre ve toplum sağlığının korunmasına özen gösteriyoruz. Yine modern sistem ve son teknolojik imkânlarla donatılan laboratuvarlarımız, uluslararası geçerliliği olan birçok belgeyi de elinde bulunduruyor. Laboratuvarlarda akredite olduğumuz 266 parametre ile su ve kanalizasyon idareleri içerisinde lider durumdayız. İçme sularımızın şehrin 50 farklı noktasından alınan numunelerle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından her gün denetlendiğini de önemle vurgulamak isterim” dedi.

Enerji yatırımları
Atık su arıtma tesislerinde atık suların arıtılması neticesinde ortaya çıkan çamurun bertaraf edilmesinin de tüm büyükşehirlerde önemli bir sorun olduğunun altızı çizen Başkan Aktaş, “Çamur yakma tesisinin hizmete girmesiyle bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Teknolojinin en son imkânlarıyla kurulan tesis Türkiye’ye örnek gösteriliyor. Günlük 400 tonluk çamur yakma kapasitesine sahip bulunan tesiste yakma işlemi sonucunda açığa çıkan ısı enerjisiyle elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Tesisimizde 4 yılda yaklaşık 500 bin metreküplük çamuru bertaraf ederek, karşılığında yaklaşık 60 milyon kwh elektrik enerjisi ürettik. Yine BUSKİ bünyesinde faaliyet gösteren hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleriyle yılda yaklaşık 15 milyon kwh’lık enerji üretiyoruz. Ana isale hatları üzerinde konumlandırdığımız 3 HES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15’ini karşılar hale geldik. Çamur Yakma Tesisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz elektrik ile her yıl yaklaşık 16 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.

Teknolojik altyapı
Yaklaşık 1 milyon 500 bin abonesi bulunan BUSKİ’nin abonelik işlemlerine eDevlet ve BUSKİ mobil İOS ve Android uygulamalarıyla da erişim sağlayabilmenin mümkün olduğunu belirten Başkan Aktaş, merkez ve ilçelerinde konuşlandırılan 77 adet Buskimatik cihazıyla da fatura ödeme, EKS dolum yüklemesi ve harcamalara katılma payı tahsilatı yapılabildiğini söyledi. BUSKİ’nin ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelerini Türkiye’de TSE’den ilk alan su ve kanalizasyon idaresi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, ISO 50001 enerji yönetim sistemi belgesiyle birlikte bir ilke daha imza attıklarını ifade etti. Teknolojinin imkanlarını da sonuna kadar kullandıklarına değinen Başkan Aktaş, “Kablosuz haberleşmede düşük enerji tüketimi sayesinde uzak mesafelere düşük enerji ile veri göndermek mümkün olmuştur. Genel olarak Narrow Band haberleşme olarak adlandırılan bu haberleşme teknolojilerinin en önemlisi LORA’dır. Su sayaçlarının okunmasında LORA’lı sistem başta olmak üzere teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Uzaktan okuma ile ön ödemeli elektronik kartlı sayaç uygulamaları bunlardan belli başlıcalarını oluşturuyor” dedi.
BUSKİ veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi (SCADA) aracılığıyla üretim ve dağıtımda akıllı su sistemini kullanan Bursa’nın 20.48'lik kayıpkaçak oranıyla Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, tesisler ile içme suyu şebekesini 734 noktada sürekli gözetim altında tutuklarını belirtti. Sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, eğitim çalışmalarıyla son 4 yılda 22 bin öğrenciye ulaşıldığını, suyun bilinçli kullanımını ve su tasarrufunun çocuklara anlatıldığını dile getirdi.

Katı atık bedeli
Başkan Aktaş, su faturalarından çıkarılan katı atık bedelleriyle ilgili son meclis toplantısında yaşanan tartışmalara da değindi. Katı atık bedellerinin CHP’li İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın Büyükşehir Belediyelerinde de alınmadığını hatırlatan Aktaş, “Aynı kanuna onlar da tabii. Çıkıp açık ve net bir şekilde niye söylemiyorsunuz? ‘Biz de bu parayı almayacağız’ diye. İstanbul'da hiçbir ilçe belediyesi almıyor bu parayı. CHP'liler de, AK partililer de almıyor. Allah aşkına niye bunu hala almakla alakalı bir ısrar içerisindesiniz. Bunu tartışmanın çok sağlıklı ve doğru olmadığını düşünüyorum. İnşallah bir daha hiç açılmamak üzere bu konunun kapanması en büyük temennimizdir. Bundan dolayı nefretle, öfkeyle ortalığı germek asla kabul edeceğimiz bir şey değil. O olumsuz sözleri meclisteki arkadaşımıza sarf etmelerini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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