İnşaat malzemeleri ihracatı için Çekya fırsat oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret eden Çekya İstanbul Başkansolosu Jiri Cistecky, RusyaUkrayna savaşının Çekya’da inşaat malzemeleri tedarik süreçlerini sekteye uğrattığını belirterek, sektördeki eksikliği Türk firmalarının giderebileceğini söyledi.

Bursa iş dünyasının küresel işbirlikleri kurması için çalışmalarını sürdüren BTSO, Çekya İstanbul Başkonsolosu Jiri Cistecky ile Çekya İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomik İlişkiler Konsolosu Rene Danek’i ağırladı. Heyeti, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç ile Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt karşıladı. Ziyarette Türkiye ve Çekya arasındaki ticaretin geliştirilmesi hedefiyle yapılabilecek ortak çalışmalar ve işbirliği imkanları değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir, Türkiye ve Çekya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Pandemi sürecine rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4 milyar dolara yaklaştığını belirten Taşdemir, “Önümüzdeki süreçte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum. Çekya istikrarlı ve güvenilir ekonomisinin yanı sıra Orta Avrupa’da stratejik coğrafi konumu ile iş dünyamız için önemli pazarlardan bir tanesi. Bursa ve Çekya sanayi üretimi açısından benzer yönlere sahip. Başta otomotiv, makine ve tekstil sektörleri olmak üzere ekonomik işbirliği yapılacak çok sayıda ortak alanımız var. BTSO yönetimi olarak, iki ülke firmalarını buluşturmak, ticaret ve yatırım fırsatlarını hayata geçirmek için gereken adımları atmaya hazırız” dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO’nun 50 bine yakın üyesi ile Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olduğunu söyledi. BTSO olarak firmalara yeni ticaret kapılarını aralayabilmek açısından büyükelçi ve konsolosluklar başta olmak üzere Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ile yakın ilişkiler kurmaya çaba gösterdiklerini ifade eden Şenyurt, Bursa ve Çekya arasındaki ticarete ilişkin de bilgiler verdi. Bursa’dan Çekya’ya ihracat yapan 450’den fazla firma olduğunu söyleyen Şenyurt, BursaÇekya ticaret hacminin ise 350 milyon dolara seviyelerine yaklaştığını sözlerine ekledi.

Çekya İstanbul Başkonsolosu Jiri Cistecky, Türkiye’yi siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir partner olarak gördüklerini vurguladı. Çekya’daki firmaların Türkiye’ye yatırım yapma konusunda istekli olduğunu belirten Başkonsolos Cistecky, bu yıl içerisinde Çekya Ticaret Bakanı’nın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığının bilgisini verdi. Ticaret Bakanı ile birlikte Çekyalı iş insanlarının da Türkiye’ye geleceğini paylaşan Cistecky, “Bu ziyareti işbirliğimizi geliştirmek adına önemli bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bu yüzden Bursa’ya geldik. Bursa’nın otomotiv, tekstil ve makine gibi birçok sektörde çok iddialı oyuncuları var. Bu sektörlerin yanında bilgi ve iletişim alanında da Bursalı firmalarla işbirliğimizi geliştirebiliriz” dedi.

Çekya’nın güçlü bir sanayi ülkesi olduğunu ifade eden Jiri Cistecky, ülkenin güçlü bir üretim geleneğine sahip olduğunu vurguladı. Özellikle makine imalat sanayisinde söz sahibi olduklarını belirten Başkonsolos Cistecky, otomotiv sektörünün de Çekya ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Cistecky, ülkenin geçmişte Avrupa için önemli bir tekstil üreticisi olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ancak şu anda bu durum değişti. Tekstilde makine üretimine odaklandık. Burada Bursa ile güçlü bir işbirliği potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer taraftan yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe en önemli iki tedarikçimiz Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşla birlikte firmalarımız farklı arayışlara yöneldi. İnşaat ve yapı malzemeleri tedariki için Türkiye ile işbirliği yapabiliriz.”

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