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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler, küresel iklimle ilgili çağrıda bulundu

İHA

Gençler, küresel iklimle ilgili çağrıda bulundu

25 Mart Küresel İklim Grevi çerçevesinde bir basın açıklaması yapan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, “İklimi değil sistemi değiştir” çağrısında bulundu.
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, yaşanan iklim krizine kayıtsız kalmayarak çözüm önerilerine dikkat çekmek adına harekete geçti. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş’ın da katıldığı basın açıklamasında Gençlik Meclisi adına konuşan Sabriye Berna Görhan ve Kıvanç Gümen, şu ifadeleri kullandı;
“Gençlik Meclisi gönüllüleri olarak tüm dünyadan arkadaşlarımızla beraber çıkarı değil insanlığı seç, diyoruz. Çünkü artık zamanımız gerçekten azaldı. Seçim yapmanın zamanı geçmek üzere. Bu seçimi yapmak karar vericileri neden bu kadar çok zorluyor farkındayız. Sebebi çok basit. Para. Ama şunu bilmiyorlar ki insanlığa ve doğaya verdikleri bu zararı parayla geri döndüremezler. “
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzalamasına rağmen, iklim krizi adına çözüm üretmek yerine zeytinliklere göz dikildiği belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi;
“Nilüfer Çayı ve İznik Gölü’ndeki kirliliğe karşı neden gereken yapılmıyor. İznik Gölü’nü besleyen kaynaklardan tonlarca su çeken şirkete neden bir yaptırım uygulanamıyor. Su gelecektir, sahip çıkalım. Birçok köye maden şirketleri girip oradaki insanların hayatını, işlerini yani tarım alanlarını yok eden faaliyetlerde bulunuyor. Sonrasında hem artan maliyetleri hem de bu haksızlık karşısında çiftçiler işlerini bırakıyor. Kente göç etmek zorunda kalıyorlar. Kentteki insanları besleyen yuvalar yok ediliyor. Bunun sonucunda artık hiçbirimiz insanca yaşayamaz olduk. İşte bu yüzden aynı gemide değiliz. Karar vericiler ve kirletici şirket sahipleri hayatını lüks şekilde yaşayacak diye bizler sistemin en kör noktasına atılıyoruz. Bunun tek bir çözümü var. O da birlikte harekete geçmek! Biz gençler her şeyin farkındayız. Siyasilerin her gün kavga etmesinden sıkıldık. Biz gerçekten çözüm için çalışan, süslü cümleler kurup bizi kandırmaya çalışmayan ve ayrımcı dille konuşmayan siyasiler istiyoruz. Çıkarı değil insanlığı seç.”
Açıklamaya destek veren gençler çeşitli sloganlar atarak yaşanan sürece karşı tepkilerini dile getirdi. Basın açıklamasının ardından “Nilüfer’de İklim Yılı ve gençler” paneli yapıldı. Panele katılan İklim ve Enerji Uzmanı Önder Algedik ile Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş, gençlere İklim Yılı hakkında bilgi verdi.

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