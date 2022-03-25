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Orhaneli'nde nevruz coşkusu

İHA

Orhaneli'nde nevruz coşkusu

Orhaneli'nde nevruz coşkusu yaşandı.
Orhaneli Devlet Hastanesi önünden başlayan yürüyüş 9 Eylül Meydanında son buldu. Önde atlılar, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı, Azerbaycan folklor ekibi, öğrenciler ve protokol renkli görüntüler oluşturdu. Meydan da kalabalığa seslenen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Özellikle yapılan bu etkinliklerle Türklerin birlik beraberlik içerisinde olduğunun bir göstergesidir. Bizler Türk'üz dünyanın her zaman için sigortası konumunda olmuşuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm dünyanın bizler güvencesi olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm Türk'lerin beraberliğini daim eylesin" dedi.
Türkmen folklor ekibinin sunmuş olduğu gösteri izleyenleri büyülerken, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

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