Kuyumculardan bilezik ve yüzük çalan şüpheli, kameradan tespit edilip yakalandı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-BURSA´da iki kuyumcudan altın yüzüklerin bulunduğu tabla ve 2 bilezik çalan B.D. (21), yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek gözaltına alınan B.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi'nde 20 Ocak´ta meydana gelen olayda, kuyumcuya müşteri gibi giren bir kişi, altın yüzük alacağını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu, altın yüzüklerin bulunduğu tablayı çıkardı. Bu sırada şüpheli, tablayı alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde ise 23 Mart´ta bir başka kuyumcuya giren şüpheli, baktığı 2 bileziği alarak kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, iki kuyumcu hırsızlığını da aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerce adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-03-25 18:02:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.