Kuyumculardan bilezik ve yüzük çalan şüpheli, kameradan tespit edilip yakalandı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-BURSA´da iki kuyumcudan altın yüzüklerin bulunduğu tabla ve 2 bilezik çalan B.D. (21), yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek gözaltına alınan B.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi'nde 20 Ocak´ta meydana gelen olayda, kuyumcuya müşteri gibi giren bir kişi, altın yüzük alacağını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu, altın yüzüklerin bulunduğu tablayı çıkardı. Bu sırada şüpheli, tablayı alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde ise 23 Mart´ta bir başka kuyumcuya giren şüpheli, baktığı 2 bileziği alarak kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, iki kuyumcu hırsızlığını da aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerce adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-03-25 18:02:15



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