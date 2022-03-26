Nilüfer’de tiyatro konuşulacak Nilüfer’de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolu dolu geçecek

Nilüfer Kent Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde düzenleyeceği iki ayrı etkinlikte ünlü tiyatrocuları ve akademisyenleri sanatseverlerle buluşturacak. 'Aşkın En Kısa Gecesi' isimli oyunu da ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu 27 Mart’ta düzenleyeceği 'Tiyatro Konuşmaları'nda kendilerini tiyatroya adayan değerli isimler ve akademisyenleri tiyatro meraklıları ile buluşturacak. Tiyatro Konuşmaları’nın ilk oturumuna oyuncu ve tiyatro yönetmeni Arsen Gürzap, oyuncu ve müzisyen Deniz Türkali, tiyatrocu, senarist ve seslendirme sanatçısı Şerif Erol ile oyuncu, tiyatro yönetmeni ve aynı zamanda Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban katılacak. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde saat 15.0016.30 arasında gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, 'OyunculukYönetmenlik ve Tiyatro' üzerine konuşacak.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde saat 16.45’te başlayacak Tiyatro Konuşmaları’nın ikinci oturumunda ise akademisyenler yer alacak. Doç. Dr. Süreyya Karacabey ile Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Banu Çakmak Duman ve Öğretim Görevlisi Doktor Tülay Yıldız Akgül, 'Tiyatroda oyun metni ve oyun yazarlığı' konusunda söyleşi gerçekleştirecek. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Nilüfer Kent Tiyatrosu sahneye yeni koyduğu 'Aşkın En Kısa Gecesi' isimli oyunu da, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde saat 20.00’de ücretsiz olarak sahneleyecek.

Ayrıca, Nilüfer Kent Tiyatrosu, tiyatro dünyasına yeni sahne eserleri kazandıracak yeni bir programı hayata geçirdi. Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle 'Oyun Yazma Programı'nı başlatan Nilüfer Kent Tiyatrosu, tiyatro dünyasına yeni oyunlar kazandırmayı hedefliyor. 27 Mart’ta başlayan 'Oyun Yazma Programı', sahneyi gözeten, onu hesaba katan, güçlendirilmiş aşamalardan oluşan bir yazınsal süreci olarak planlandı. Programla, ortak çalışmaya açık yazarlar için, oyun yazarlığında farklı ve gelişkin metin stratejileri ve yazım biçimlerinin ortaya çıkmasına yönelik oyunlarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları imkanların sağlanması hedefleniyor.

Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT) Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, 'Aşkın En Kısa Gecesi' isimli oyunun 27 Mart’ta sahnede olacağını belirterek, “Bu oyun güneş gibi insanın içini açacak. Aşk ve zaman üzerine bir hikayedir. David Greig’in yazdı ve ben sahneledim. Gelecek sezonda oynamasını bekliyoruz. Eğlenceli ve tatlı bir oyun” dedi.

Oyun Yazma Programı hakkında da bilgiler veren Murat Daltaban, “Oyun Yazma Programı, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları ile birlikte Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sürdürdüğü bir yazarlık programının yeni formatıdır. Onu da 27 Mart günü duyuracağız. Daha verimli, sonuç almaya yönelik hazırlığımız var. Bu bir eğitim programı değil, metin, oyun çıkartma programı. Onun için profesyonel yazarların da bir dramaturgla bir araya gelip bir tiyatro metnini nasıl geliştirebilecekleri ve rahat çalışabilecekleri süreç oluyor. Amatör ya da yarı amatörün ötesinde sahneye yönelik olgunluğa evrilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Nilüfer Kent Tiyatrosu Temsilcisi Kazım Güçlü, oyun günü iki oturumdan oluşan söyleşilerin olacağını aktararak, “Birinci oturumda Arsen Gürzap, Deniz Türkali, Şerif Erol ve Murat Daltaban olacak. İkinci oturumda ise akademisyen ağırlıklı, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Banu Çakmak Duman ve Öğretim Görevlisi Doktor Tülay Yıldız Akgül yer alacak. Söyleşiler 18.00’de sona erecek. 20.30’da da güne özel oyunumuz ücretsiz olarak sergilenecek. 27 Mart’ı böyle kutlamış olacağız. Tiyatroda oyunculuk, yönetmenlik, tiyatro işletmeciliğini merkeze alan mesele birinci oturumda konuşulacak. Metin ve oyun yazarlığını konu alan konuşmalar da ikinci oturumda olacak” dedi.

“Oyun Yazma Programı eski sistem geleneksel metot ile yapılıyordu. Yazar oyununu tamamlıyor, bize gönderiyor, seçici bir kurul vardı ve o seçici kurul değerlendirme yapıyor, ilk üç ve özel ödülü ilan ediyordu” diyerek sözlerini sürdüren Güçlü, “Şimdi Murat Daltaban’ın dediği gibi format değişikliğine gittik. Batıda defalarca denenmiş bir format. Geliştirilebilir oyunların taslaklarını alıyoruz. Daha önceki yıllarda ‘Sahne eseri yazma yarışması’ydı. Şimdi Oyun Yazma Programı oldu. Bu taslakları seçici kurul değerlendiriyor. Ön seçki dediğimiz 4 taslak belirleniyor sonra bir atölye süreci oluyor” ifadelerini kullandı.

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