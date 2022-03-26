Barınağın yeni üyesi sevimli ayılar Mişa, Maşa ve Korkusuz Karacabey'deki ayı barınağının gözdesi oldular

İstanbul’da özel bir hayvanat bahçesindeki ayı ailesi ömürleri sonuna kadar yaşayacakları Bursa’daki barınağa getirildi.

Türkiye’nin ilk ve tek ayı barınağı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi yeni üyelerine kavuştu. 13 yaşındaki baba ‘Mişa’, 8 yaşındaki anne ‘Maşa’ ve 1 yaşındaki ‘Korkusuz’ isimleri verilen ayılar İstanbul’da özel bir hayvanat bahçesinden Bursa’daki ayı barınağına getirildi. Anne ve baba ayılar adaptasyon için ayrı bir yerde tutulurken, yavru ise başka bir alana alındı. Sağlık durumları da oldukça iyi olan ayılar 6 aylık adaptasyon süreçlerinin ardından diğer ayıların yanına alınacak.

Mişa adındaki baba ayı cüsseli gövdesi ile şimdiden barınağın en büyük ayıları arasına adını yazdırdı. Toplam 73 ayının bulunduğu barınakta bu ayı ailesi de ömrünün sonuna kadar yaşayacak.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “Geçtiğimiz hafta İstanbul’da bulunan özel bir hayvanat bahçesinden 3 adet boz ayı merkezimize getirildi. Bunlardan bir tanesi 13 yaşındaki Mişa, diğeri 8 yaşındaki Maşa ve 1 yaşındaki yavruları olan Korkusuz. Biz sağlık kontrollerini yaptık. Hayvanların hepsi oldukça sağlıklı ve şu an alışma bölümünde tutuluyor. Belli bir süreden sonra merkezimize ve diğer ayılara adepte olduktan sonra diğer alana alınacak. Hayatlarının sonuna kadar da merkezimizde sağlıklı şekilde yaşayacaklar” dedi.

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