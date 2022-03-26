Uludağ Üniversitesi kampüsü tohum toplarıyla yeşermeye devam edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü Ofisi önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte üniversitesi kampüsündeki boş alanlara fırlatılmak üzere yüzlerce tohum topu hazırladı.

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Tohum Topu Atölyesi, öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Turhan da hazır bulundu. Ziraat Fakültesi Çiftlik Merkezi’nde oluşturulan alanda tohum topu hazırlayan öğrencilere akademik ve idari personel de eşlik etti.

Programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, üniversite yönetimi olarak sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. İmkanlar dahilinde bu çalışmalara destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Doğangün; “Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Prof. Dr. Şule Turhan hocalarımızın önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikleri memnuniyetle takip ediyoruz. Hayata geçirilen projeler sadece üniversitemiz için değil, tüm toplum için önemli örnekler oluşturuyor. Tohum ekmek çok kıymetli bir etkinlik. Öğrencilerimizi de bu anlamda gösterdikleri ilgi ve duyarlıktan dolayı tebrik ediyorum. Programı organize eden ve katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise Tohum Topu Atölyesi’ne fakülte olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını aktardı. Tohumun bitkisel üretim döngüsü içerisinde büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Dekan Turgut; “Tohumun niteliği, kalitesi ve canlılığı bu döngünün devamı için gerçekten özel bir anlam içeriyor. Çünkü o da bir hayat döngüsü içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik de arz ediyor. Üniversitemizde ilk kez yapılan bu etkinliğe ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu da Tohum Topu Atölyesi’nin güzel bir amaç için düzenlendiğine işaret etti. Etkinliğin yapılacağını günler önce kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlatan Prof. Dr. Güray Salihoğlu; “Bu duyurunun ardından Bursa’nın pek çok bölgesinden binlerce meyve çekirdeği gönderildi. Bu hediyeleri teslim almak bizlere çevre duyarlılığı adına umut verdi. Bugün o çekirdeklerden tohum topu yapıyoruz. Yaptığımız her tohum topunu aynı zamanda umudun çekirdeği olarak adlandırabiliriz. Her çekirdekte bir insanın umudu var. Belki bu tohumlar çevre için faydalı bir bitki veya bir ağaç haline gelecek. Bizlere destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Salihoğlu, öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin de katkı vererek hazırladıkları tohum toplarını bir hafta süreyle dinlenmeye bırakacaklarını ve ardından Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin gözetiminde Görükle Kampüsü’nün farklı bölgelerine fırlatacaklarını açıkladı.

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