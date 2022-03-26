İnegöl, Çanakkale sergisine akın ediyor

İnegöl Belediyesi’nin 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl dönümü etkinlikleri sebebiyle Kent Müzesinde izlenime sunduğu “Çanakkale 1915” isimli sergi, ilgi odağı oldu. 10 Nisan’a kadar açık kalacak sergi, ilk bir haftada 3 bin dolayında ziyaretçi ağırladı.

İnegöl Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kent Müzesi sergi salonunda “Çanakkale 1915” isimli sergi düzenledi. Uzman ekibin hem İnegöl hem de Çanakkale’de uzun uğraşları ve araştırmaları neticesinde oluşturulan 233 eserin yer aldığı sergi, açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Adeta tarihe ışık tutan sergide, Çanakkale Zaferi en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Fotoğraflar, belgeler, haritalar, krokiler, hatıratlar ve günlüklerden oluşan 233 görsel ile süslenen sergide, özellikle İnegöllü şehitlerimize araştırılarak yer verildi. Aynı zamanda şehitlerimizin yakınları tespit edilerek sergi açılışına ve sergiyi gezmeye davet edildi. Her bir şehit yakınına da Çanakkale’den getirilen şehit kanıyla sulanmış topraklar, hazırlanan özel cam şişer içerisinde hediye edildi. Sergi ile ilgili bir anı defteri de oluşturularak şehit yakınlarının duygu ve düşünceleri burada yazıya dökülürken, sergiyi gezenler ise gözyaşlarına hakim olamıyor.

Çanakkale 1915 sergisi, izlenime sunulduğu 18 Mart tarihi itibariyle bugüne kadar günlük ortalama 350 ziyaretçi ağırladı. Bir haftalık süreçte 3 bine yakın ziyaretçi sergiyi gezdi. Özellikle okulların yoğun ilgi gösterdiği sergiyi öğrenciler ilgiyle inceledi.

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