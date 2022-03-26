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Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir

DHA

Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir


Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yönden güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ele güne muhtaç, dışarıdan gelecek desteklerle ilerleyebilecek bir ülke değildir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurtulmuş'a, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri eşlik etti. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.    
`UKRAYNA SAVAŞI GÜÇ MÜCADELESİNİN YANSIMASI´
Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Dünyanın bütün ülkelerinde gündemin birinci maddesi, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştır. Ne yazık ki sivil ölümlerin devam ettiği haberlerini alıyoruz. Güç mücadelesinin yansımalarından biridir. Bu kriz sadece tek başına bir sebep değildir. Bu rekabetlerin sonucu ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bunların yaşanacağını düşünüyoruz. Su, enerji ve gıda krizleri bizleri beklemektedir. Bunlara bir de son zamanlarda siber güvenlik alanlarını katmamız gerekiyor. Bu savaş bütün dünyayı ilgilendirmektedir. Bu savaş ile Türkiye olarak bizim de ders çıkarmamız gerekiyor. Türkiye´nin ayakta durmaktan başka şansı yoktur. Bütün alanlarda, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye´yi oluşturmak hepimizin mecburiyetidir. Türkiye ele güne muhtaç dışarıdan gelecek desteklerle ilerleyebilecek bir ülke değildir. Dünyanın hakkaniyetli bir sisteme ihtiyacı vardır. BM Güvenlik Konseyi, barışı var etmek için kurulmuştur. Ancak hiçbir savaşı durdurmamıştır. Suriye´de savaş halen devam etmektedir. Türkiye olarak bu konuda yapmış olduğumuz çağrıların, ne kadar yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye´nin stratejik önemi, bir kez daha Ukrayna Rusya arasındaki savaşla ortaya çıkmıştır. Barış için Türkiye taraf olmadan bütün girişimlerde bulunmuştur. 40´ın üzerinde ülke başkanıyla bu meselenin çözülmesi için görüşmelerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın ortaya koyduğu bu yaklaşım çok önemlidir. Dünyadaki hiçbir sorun askeri güç ile çözülemez. Mevcut sorunların çözümü müzakere ile sağlanmalıdır" dedi.
`AVRUPA, İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ´
Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte göç krizinin de ortaya çıktığını dile getiren Numan Kurtulmuş, "Göç yollarında yüz binlerce insan hayattan koparıldı. Türkiye´nin yapmış olduğu çalışmaları tebrik eden Avrupa, bu savaşta iki yüzlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Suriyelileri kabul etmeyenlerin, Ukraynalılara nasıl kucak açtıklarını gördük. Biz mazlumun gözüne, tenine, dinine bakmayız. Bu millet böyle bir millettir. Ukrayna´da da yardıma koşan ilk Türk kuruluşlarıdır. İnsanlık büyük bir sınavla karşı karşıyadır. İnşallah Türkiye´nin girişimleriyle bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
`KÜRESEL KRİZE RAĞMEN AÇILIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR´
Kurtulmuş, Türkiye gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Küresel krize rağmen yatırımların devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, 18 Mart´ta açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü'nü işaret etti. Çanakkale Köprüsü´nün Asya ile Avrupa kıtasında önemli bir vazife üstlendiğini dile getiren Kurtulmuş, "Küresel krize rağmen yatırımlarımız ve açılışlarımız devam ediyor. Her gün başka bir ilde, ilçede açılışlar yapılmaktadır. Çanakkale Köprüsü Türkiye için çok önemlidir. Bunu ilerleyen günlerde herkes anlayacaktır. Bu köprü Marmara köprüsünün dinamosu olacak bir konumdadır. Büyük bir toplumsal ve ekonomik değerdir. Asya´yı Avrupa´yı bağlayacak önemli köprülerden biridir. Küresel ekonominin çok büyük değeridir" diye konuştu.
`BU SİSTEMİ MİLLET BEĞENMİYORSA DEĞİŞTİRİR´
İttifak arayışında olan 7 siyasi partinin tutumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş şunları kaydetti; "Kendisi orada olmayan ama görülmeyen partiyle birlikte 7 parti vardır. Cumhurbaşkanlığı sistemi, biri istedi diye uygulanmamaktadır. Bu sistem, referandumla kabul edilmiştir. Bunu millet seçmiştir. Bunu millet beğenmiyorsa, değiştirir. İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan´ın karşısına kimi çıkaracaklarına millet bakacak. Başa geldiklerinde, bize sığınan mültecileri ne yapacaklardır? Türkiye ne doğuya ne de batıya dönemez. Türkiye kendi ekseni etrafında dönmek zorundadır. Şu anki ekonomik sıkıntıların çözümünü IMF´nin kapısında mı arayacaklar? Vatandaşlarımızın aklında hep bunlar vardır"
`CHP-HDP İTTİFAKI, YÜZDE 35'İ GEÇEMEZ´
AK Parti'nin gençlere ulaşamadığı yönünde algı yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Biz en büyük desteği gençlerden ve kadınlardan almışızdır. Gençlerin ve kadınların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmışızdır. Anketlerle değil, millet sandıkta söyleyecektir. Şu an AK Parti anketlerde birinci partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'yi toplayın. Neresinden toplarsanız toplayın, yüzde 35'in üzerine çıkmaz" ifadelerini kullandı. 
`STOKÇULUKLA MÜCADELE SÜRECEK´
Son zamanlarda ülke gündeminden düşmeyen stokçulukla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, stokçulukla mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirterek, "Stokçuluk, ahlaki zafiyettir. Ticari faaliyet değildir. Ekonomik olarak zor durumdayken, stokçuluk yapanların kazandığı 5 kuruş paradan da fayda olmaz. Stokçuluk yapanlar hakkında kimsenin gözünün yaşına bakmamak gerekiyor. Bizlerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-03-26 13:37:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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