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Gece kulübü işletmecilerinin çatışmasında ölüme 1 tutuklama

DHA

Gece kulübü işletmecilerinin çatışmasında ölüme 1 tutuklama


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, bir gece kulübünde işletmeci Nevzat Yasa'nın (54) yaşamını yitirdiği ve başka bir kulübün işletmecisi İsa D.'nin (46) yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden, Suat Dinçyürek (49) tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen perşembe Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi Nevzat Yasa ile aynı bölgede gece kulübü işleten komşusu İsa D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar karşılıklı silah çekip birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, iddiaya göre, İsa D.'nin tabancasından çıkan mermi Nevzat Yasa'nın sırtına, Nevzat Yasa'nın tabancasından çıkan mermi ise İsa D.'nin bacağına isabet etti. Yasa ve İsa D. kanlar içinde kalırken, çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yasa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen Suat Dinçyürek, B.Y. (23), E.Ö. (20), K.G. (26) ve C.S.'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suat Dinçyürek tutuklanıp cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yaralı İsa D.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-26 15:09:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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