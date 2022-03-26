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Numan Kurtulmuş: "Dünya ülkeleri, güçlü bir Türkiye’nin ne olduğunu bizdekilerden daha iyi biliyor"

İHA

Numan Kurtulmuş: "Dünya ülkeleri, güçlü bir Türkiye’nin ne olduğunu bizdekilerden daha iyi biliyor"

Bursa İl Başkanlığı 53. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Dünya ülkeleri, güçlü bir Türkiye’nin ne olduğunu bizdekilerden daha iyi biliyorlar. Yeniden güçlü bir Türkiye ve yeni dünya sistemini oluşturacağız" dedi.
Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda salonu dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Kurtulmuş, sık sık sözlerine yapılan tezahüratlarla kesildi. Siyasetin en önemli alanlarından bir tanesi, nereden geldiğiniz unutmadan, nereye gideceğinizi tespit etmek olduğunu belirten Kurtulmuş, “Ukrayna ile Rusya savaşı, Türkiye’nin öneminin tarihsel olarak bir kez daha artırmıştır. Biran evvel sona ermesini istiyoruz. Bunun savaş ile değil müzakere ile bitmesini istiyoruz. Türkiye’nin bu konumda olmak için can atan birçok ülke vardır. Bunu başaramıyorlardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri olarak tescillenmiştir. Eğer böyle bir kriz başka bir dönemde yaşanmış olsaydı. Türkiye bu kadar dış politika izleyebilir miydi? Belki masada yerimizi alırdık, ancak sözümünüz itibarı olmazdı. Hani diyor ya şimdi ana muhalefetin lideri, ‘eskiden olsa bütün Türkiye’ye herkes bakardı. Şimdi Türkiye arkasını çeviriyor’ diyor. Sanırım bu zat haberleri hiç izlemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gün nasıl dünya liderleriyle müzakere ettiğini ve nasıl itibarla sözlerinin dinlendiğine şahit olmuyor. Sizlerin gayretleri ve AK Partinin ortaya koyduğu vizyonla gerçekleşmiştir. Bu itibarı arttırarak sürdürmeye muvaffak eylesin. İnşallah 2023’de Bursa açık ara Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıktan çıkararak Cumhurbaşkanı olarak ilan edecektir” dedi.
Hiçbir başarıdan şımarmadan, hiçbir güçlükten de yılmadan her gün çalışılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Pusulamamız sağlam olması gerekiyor. Ak Parti 4 temel özelliğe sahiptir. Hiç birinin bir diğerine öncülüğü yoktur. AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti bir dava, medeniyet hareketidir. Türkiye başkalarına bağlı olarak ayakta duramaz. Türkiye, elin oğluna el avuç açarak ayakta duramaz. Yeniden güçlü bir Türkiye idealine sahip olamazsanız, TOGG’a, SİHA’larına sahip olamazsanız. Bu ülkede milli uçak yapmak çok eskilere yapmanın hedefiydi. Ancak o zaman bunu anlamayanlar, onu kapattırdılar. Türkiye, yapamaz diyenler önünü kapadılar. Yeniden güçlü Türkiye idealine inanmazsanız, Türkiye’yi ileriye götüremezseniz. İnşallah bizlerden sonra sizler götüreceksiniz. Adil ve hakkaniyetli bir dünya kurmak için hareket edeceğiz. Dünya 5’ten büyüktür bir slogan olarak söylenmemiştir. BM güvenlik konseyi, 5 ülkenin ağzından çıkan lafa bakmaktadır. Yoksa şimdiye Ukrayna Rusya arasındaki savaş şimdi bitmiş olurdu. Artık BM Güvenlik Konseyi, güvenirliliğini yitirmiştir” şeklinde konuştu.
Niye biz petrol arıyoruz, neden gaz çıkarmaya çalışıyoruz bunu anlayamayanların olduğunu belirten Kurtulmuş, “Niye dışarıdan hazıra almamızı tavsiye ediyorlar. Alırsan da böyle bir zor günde bu sıkıntıları çekmek zorunda kalırsın. Dolayısıyla Türkiye, her alanda bunları yapmak zorundadır. Şimdi İHA’larla SİHA’larla nasıl destanlar yazıldığını görüyorsunuz. Ben Türkiye’nin ABD’nin kapısında 3 sene o günkü SİHA’ları almak için nasıl dil döktüğümüzü çok iyi biliyorum. Adama terörle mücüdele ediyorum diyorsun. Lafa gelince dost, lafa gelince müttefik ama vermez. Senato, komisyon istemedi bilmem ne? Onlar güçlü bir Türkiye’nin ne olduğunu bizdekilerden daha iyi biliyorlar. Yeniden güçlü bir Türkiye ve yeni dünya sistemini oluşturacağız. Buradan saparsak, o parti ak parti olmaz. İkincisi, sadece geçmişin değil, geleceğin de partisidir. 2023, 2053 ve 2071 hedefi olan başka bir parti var mıdır? Cumhuriyetin kurucusu olduklarını belirten partilerin böyle hedefleri var mıdır? Biz bu ülkenin yeniden kökleri üzerinde oluşan bir topluluğuz. Sadece geçmişin değil, geleceğin partisiyiz. Üçüncüsü, AK Parti 84 milyonun partisidir. Sadece kadınları, erkekleri veya gençleri gibi gruplaşmışların partisi değildir. Ne zenginin, ne fakirin partisiyiz. Biz insanların hepsini seviyor ve kardeş olarak kabul ediyoruz. Hatta sadece Türkiye’nin değil, mazlum bütün toplulukların ve dünyanın partisidir. Bunun kıymetini iyi bilmek ve sorumluluğunu çok iyi taşımak zorundayız. Son olarak dördüncüsü ise, AK Parti devlet partisi değil, millet partisidir. Çünkü devlet partisi, yönetimi bir şekilde ele geçirdikten sonra kendi isteğine göre milleti şekillendirendir. Ne giyeceksin ona da ben karar vereceğim diyendir. Gencecik kızlarımızın başörtüsü taktı diye okullara almadılar. Bunları unutmadık. Biz ise, millet partisi olarak, millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehre yakışır çalışmalara imza atmaya çalıştıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa hiçbir dönem almadığı kadar destek alıyor. Bir çok yatırımımızı hükümetimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin neresinde ihtiyaç varsa, oraya uzanıyoruz. Klasik erzak dağıtan belediye yardımından kart16 ile bütün Türkiye’ye örnek olduk. Ancak şu anda hayata geçiren bir belediye yok. Birileri temelini attığı anaokulunu tamamlayamazken, biz 18’inci anakucağını hizmete açıyoruz. Tüm gençlik faaliyetlerimizi belediyemizin çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Festivallerle şehrin her noktasına dokunuyoruz. Bunlar gibi birçok çalışmalar hepimizin onurudur. Allah’a hamd olsun. 5 büyükşehir arasında en ucuz yolcu taşımayı gerçekleştiriyoruz. En ucuz suyu da biz insanlarımıza ulaştırıyoruz. Bizim projelerimizi ise yeniymiş gibi uygulamaya çalışanlar var. Bizim işimiz hizmet üretmektir. Her ne olursa olsun önceliğimiz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bize emanet ettiği davayı, gelecek nesillere aktarmaktır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Toplantı basına kapalı olarak ikinci oturumuyla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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