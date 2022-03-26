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Mudanya'da yine 'zehirlenen' köpekler öldü; soruşturma başlatıldı

DHA

Mudanya'da yine 'zehirlenen' köpekler öldü; soruşturma başlatıldı


Esra TÜRKER/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde son bir ayda meydana gelen köpek ölümleri tepkilere neden oldu. Daha önce 10 köpeğin ölümünün ardından dün akşam zehirlenen 5 köpekten 4´ünün öldüğü tespit edildi, 1 köpek suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) Başkanı Tuncay Meriçli, alınan ilk numunelerden elde edilen bulguların, köpeklerin tavuk etiyle zehirlendiği yönünde olduğunu söyledi. Aralarında yavruların da olduğu, zehirlenen köpeklerin nefes almaya çalıştığı anların görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.  
Mudanya ilçesi Ayazma mevki Mesudiye Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde bölgedeki çok sayıda köpeğin çırpındığı görüldü. Hayvanseverler ve bölge halkının ihbarıyla, olay yerine jandarma ve DASKUT ekibi sevk edildi. Zehirlenen 5 köpekten 4´ünün öldüğü tespit edilirken, 1 köpek suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Bölgeye giden hayvanseverler o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan, zehirlenen köpeklerin can çekiştikleri anların görüntüsü tepkilere neden oldu.
'OLAY YERİNDE DELİLLER VAR'
DASKUT Başkanı Tuncay Meriç, bölgede benzer bir olayın meydana geldiğine dikkat çekerek, "Bu olay 15 gün önce de yaşanmıştı. Ölen ve kayıplarla beraber 30 can kaybımız var. Dün bu olay 17.30 gibi gerçekleşti. Arkadaşlarımız olay yerine gelip müdahale ettiler. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne yetiştirdiler. 1 tane canımızı orada ayakta tuttular. Diğerleri maalesef olay yerinde ve veteriner fakültesinde öldüler. Olay yerinde deliller var.  Hayvanların  zehirli kusmukları incelenmek üzere toplandı" dedi.
Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı 5 köpeğin zehirlenip bazılarının öldüğü olayın yanı sıra geçen haftalarda yaşandığı iddia edilen köpek zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Dilruba Uslu, "Dün akşam 5 tane hayvan zehirlendi. Bununla ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulunduk. Hayvanlardan 4´ü öldü, 1´i de kurtuldu. Ölen hayvanları otopsi yapılması için Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi´ne gönderdik. Geçtiğimiz haftalarda da aynı bölgede benzer bir olay yaşanmış. 7-8 can dostumuz ölmüş ancak şikayet olmadığı için bunlar hakkında yasal bir işlem yapılmadı" dedi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Mudanya Belediyesi´nden de bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:
"Değerli hayvanseverler ve kamuoyuna; dün akşam saatlerinde Mesudiye Mahallemizde gerçekleşen can dostlarımızın insanlık dışı zehirlenme olayı hepimizi derinden üzmüştür. Olayın bölgede yaşayan bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve Jandarma tarafından soruşturulması sürdürülmektedir. Veteriner İşleri birimimiz haber geldiği anda olay yerine intikal etmiş ve zehirlenen canlarımıza gerekli müdahaleler yapılmıştır. Tüm bu süreçlerde belediyemiz Jandarma ve DASKUT ile iletişim halindedir. Değerli havyanseverler ve kamuoyuna duyurulur."(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Esra TÜRKER
2022-03-26 17:58:41

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