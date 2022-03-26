İnegölspor - Kahramanmaraşspor: 3-0

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)-STAT: İnegöl

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Oğuz Akyüz, Egemen Savran

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek Türker Toptaş (Dk. 88 Yunus Emre Duyan), İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen (Dk. 65 Emir Özsoy), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Furkan Özyapı, Fatih Cerlek, Aykut Uluç (Dk. 78 Ersel Aslıyüksek) Yusuf Özdemir (Dk. 88 Yılmaz Can Taşkıran), Ömer Faruk Ermeç (Dk. 88 Gülhan Üreyen)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Yasin Davuş Özcan Atalay, Yusuf Çelik, Deniz Yılmaz (Dk. 16 Deniz Solmaz), Emre Özkan (Dk. 77 Hebat Alan) Halil İbrahim Esen (Dk. 66 Mustafa Sol), Okan Saraçoğlu, Can Erdem, İbrahim Hırçın, Yakup Ramazan Zorlu (Dk. 66 Talha Dinçer), Mehmet Güven (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş)

SARI KARTLAR: Furkan Özyapı, Fatih Cerlek (İnegölspor) Yusuf Çelik (Kahramanmaraşspor)

GOLLER: Dk. 13 İbrahim Sürgülü, Dk. 35 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 80 Samet Cantürk (İnegölspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada İbrahim Sürgülü, 35'inci dakikada Ömer Faruk Ermeç ve 80'inci dakikada Samet Cantürk kaydetti..DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-26 18:22:42



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