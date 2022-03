Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir (4)

'BİZİM BU COĞRAFYADA GÜÇLÜ VE AYAKTA DURMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOKTUR'

Kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Bursa İl Başkanlığı 53'üncü Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Bursa Şehir Buluşmaları' etkinliğinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kurtulmuş'un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile oda başkanları katıldı. Burada STK´lara seslenen Kurtulmuş, Türkiye´nin yükselişini engellemek isteyen güçlerin bölgeyi dizayn etmeye çalıştıklarını belirterek, "İçinden geçmekte olduğumuz bu süreçte, dünyada küresel ölçekte bir mücadelenin bir rekabetin, hatta bir çatışma ortamının sürekli geliştiğini görüyoruz. Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, Avrupa Birliği'nin ve diğer güçlerin sadece kendi oldukları yerde değil, dünyanın bütün bölgelerinde kendi menfaatlerini en iyi şekilde takip ettikleri, bunun için de ellerindeki bütün imkanları kullanarak hareket ettiklerine şahit oluyoruz. Örneğin vekalet savaşları adı altında son on beş yıldır bizim bölgemizde de gördüğümüz yani büyük güçlerin ellerini ateşe sokmadan maşalarıyla, terör örgütleriyle bölgeleri yeniden dizayn etme çalışmalarına acı bir şekilde tanık oluyoruz, bunun en büyük bedelini ödemiş ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Bu güçlerin silah verdikleri, lojistik destek verdikleri, istihbarat desteği verdikleri hatta kendi başkentlerinde siyasi destekler için olabildiğince imkan verdikleri, terör gruplarının Türkiye'nin nasıl başına bela olduklarını yaşayarak görüyoruz" dedi.

'GERİLİMİ BÜNYESİNDE TAŞIYAN TÜM COĞRAFYALARIN TAM MERKEZİ TÜRKİYE'DİR'

Türkiye´nin, gerilimin yüksek olduğu bölgede güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Numan Kurtulmuş, vekalet savaşlarında paralı askerlerin, paralı şirketlerin savaştırıldığını dile getirerek, "Bir taraftan vekalet savaşları, bir taraftan ticaret savaşları bütün dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde bir ay devam eden savaş dolayısıyla petrol ve doğal gaz fiyatlarının nasıl yükseldiğini, nasıl Avrupa'yı kasıp kavurduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönem şimdiye kadar nasıl vekalet ve ticaret savaşları gibi savaşlara şahit olduysak, su savaşları, enerji savaşları, gıda savaşları ya da krizleri gibi ya da siber güvenlik alanındaki saldırılara ve krizlere kadar çok yeni meseleyi dünyanın gündemine getirecektir. Gerilimi bünyesinde taşıyan tüm coğrafyaların tam merkezi Türkiye'dir. Türkiye bu saydığım coğrafyada birinci derecede etkilenen ülke. Bizim bu coğrafyada güçlü ve büyük Türkiye olarak ayaktan durmaktan başka şansımız, başka bir ihtimal yoktur. Zaten Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda neredeyse bir tek günümüz şöyle rahat, huzur içinde geçmemiştir. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak çok daha fazla uyanık, güçlü ve çok daha fazla bütünleşmiş, milli meselelerimizde ortak bir noktada hareket eder noktaya gelmemiz lazım. Kim olursak olalım, hangi alanda mücadele edersek edelim her birimiz aynı hedefe yöneleceğiz. Hepimiz oklarımızı aynı hedefe atacağız. Hepimiz ortak hedefi Türkiye'yi yeniden güçlü büyük Türkiye haline getirebilmektir, onun için mücadele etmektir. Bu alanı ortak bir milli mesele olarak kabul etmek zorundayız" diye konuştu.

'TÜRKİYE´NİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİNE HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLACAĞIZ'

Türkiye´nin birlik olarak yükselişini sürdüreceğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Her birimizin aynı hedefe yönelmesi gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi güçlü bir Türkiye olmalıdır. Zaten Türkiye, önemli bir ivme yakalamıştır. Bu sıkıntılar inşallah bir müddet sonra geride kalacaktır. Yaşadığımız savaşın da Türkiye´nin önderliğinde son bulacağını düşünüyorum. Türkiye´nin önlenemez yükselişine de hep birlikte şahit olacağız" dedi.

'TÜRKİYE´Yİ AYDINLIĞA GÖTÜRMEMİZ GEREKİYOR'

Ahmet Necdet Sezer´in Cumhurbaşkanı olduğunu dönemi hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye, kapalı kapılar ardından sandıkta cumhurbaşkanını seçtiği bir döneme geldik. Allah´a çok şükür, kimin cumhurbaşkanı olacağı 2-3 kişinin karar verdiği vesayetten, milletin seçtiği cumhurbaşkanı günlerine geldik. Türkiye, güçlü bir şekilde ileriye gitmesini istemeyen ve çelme takmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de olacaktır. Ama biz bunlara rağmen Türkiye´yi aydınlığa götürmemiz gerekiyor. Türkiye, kendi kökleriyle buluşmasını sağlamıştır. Bunun her alanda pozitif yansımaları olduğunu görüyoruz. Bugün sahip olduklarımızı daha da ileriye götüreceğizdir" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından toplantının ikinci oturumu, basına kapalı olarak devam etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENNevruz İLİMDAROĞLU

