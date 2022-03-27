Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka: 83-81

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Frutti Extra Bursaspor: Needham 17, Onuralp Bitim 8, Andrews 13, Hayes 21, Dudzsinki 14, Holland 10, Metin Türen, Ömer Utku Al
Darüşşafaka: Caupain 26, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 25, Pineiro 4, Ragıp Berke Atar 8, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 3, Cullough 4, Troy Selim Şav, Görkem Doğan 2
1'inci Periyot: 17-22
Devre: 45-37
3'üncü Periyot: 66-60
Maç Sonu: 83-81
5 faulle çıkan: 39.57 Pineiro (Darüşşafaka)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka'yı 83-81 mağlup etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-27 00:08:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.