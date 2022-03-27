Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka: 83-81

Adliye önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var!

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Frutti Extra Bursaspor: Needham 17, Onuralp Bitim 8, Andrews 13, Hayes 21, Dudzsinki 14, Holland 10, Metin Türen, Ömer Utku Al

Darüşşafaka: Caupain 26, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 25, Pineiro 4, Ragıp Berke Atar 8, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 3, Cullough 4, Troy Selim Şav, Görkem Doğan 2

1'inci Periyot: 17-22

Devre: 45-37

3'üncü Periyot: 66-60

Maç Sonu: 83-81

5 faulle çıkan: 39.57 Pineiro (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka'yı 83-81 mağlup etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-03-27 00:08:12



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