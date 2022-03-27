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Türkiye’de ilk kez tıp öğrenci kampı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı Nöroşirürji geleceği yatırım yapıyor

İHA

Türkiye’de ilk kez tıp öğrenci kampı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı Nöroşirürji geleceği yatırım yapıyor

Türk Nöroşirürji Akademisi’nin (TNA), tıp öğrencilerine yönelik Nöroşirürji Bursa Uludağ Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simulasyon Merkezi’nde (USİM) gerçekleşti.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı ve Anatomi Ana Bilim Dalı’nın katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, genç ve gelecek vaat eden, akademik yola yönelecek kişilerin, bilimsel ve etik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu alanda yapılan ilk kamp olma özelliği taşıyan etkinliğe, seçilen 25 tıp öğrencisi ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen 20 Türk Nöroşirürji Akademisi öğretim üyesi katıldı. Öğretim üyelerinin yarım günlük teorik anlatımları sonrasında, öğrenciler cerrahide kullanılan yöntemleri ve modern teknolojiyi öğretim üyeleriyle birlikte bizzat deneyimleme fırsatı buldular.
Türk Nöroşirürji Akademisi, Türk Nöroşirürji Derneği çatısı altında Nöroşirürji felsefesi üzerine çalışmalar yapmak, Nöroşirürji temel bilimlerini geliştirmek, desteklemek, Nöroşirürji alanında araştırmalar yapmak ve bu konularda strateji belirlemek, genç ve akademik olarak gelecek vaat eden kişilerin bilimsel ve etik gelişimlerini desteklemek, diğer Nörolojik bilim dalları ile iş birliğini artırmak ve Nöroşirürji camiasının etik ve geleneklerini geliştirmek ve güçlendirmek üzere kuruldu. Türkiye’deki tıp branşları arasında ilk kurulan Akademi. Türk Nöroşirürji Akademisi Tıp Öğrencisi Kampı Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Kaya Aksoy, ‘Beyin ve Sinir Cerrahisinin’ geleceğinin ehil ellere ve kıymetli beyinlere bırakılmasının önemini vurguladı. Son yıllarda Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmelerinde tercih sıralamalarının değiştiğinden bahseden Prof. Aksoy; cildiye, plastik cerrahi, fizik tedavi, kulak burun boğaz, radyoloji, radyasyon onkolojisi, genetik, çocuk psikiyatrisi gibi branşlar ön plana geçerken, artık Nöroşirürjinin ilk seçilen 20 dal içine girmediğini belirtti. Bugün gelinen noktanın gerisine gitmemek, çıtayı daha da yükseltmek için, tıp öğrencilerini bu mesleğe yöneltmek ve Nöroşirürji konusunda bilgilendirmek için gerçekleştirilen bu etkinliğin tekrarlarının diğer üniversitelerde yapılmasının çok yararlı olabileceğini belirtti.

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