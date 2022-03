Türkiye’nin en büyük sosyal projesinde tarihi gün BAREM bünyesinde hizmet verecek OBAM açıldı Yılda 180 bin yaşlı, Alzheimer ve engelliye hizmet verecek

Aileleri ile birlikte yılda 200 binin üzerinde yaşlı, Alzheimer ve engelliye hizmet verecek olan Türkiye’nin en büyük sosyal belediyecilik projesi kabul edilen Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)’nin ilk bölümü AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle hizmete girdi. Osmangazi’nin güçlü ve gücünü halkından alan bir belediye olduğunu açıklayan Başkan Mustafa Dündar, yaşama değer katacak projelere imza atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın vizyon projesi olarak inşa ettiği BAREM, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) bölümüyle kapılarını vatandaşlara açtı. Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayacak dev merkez, ilk olarak engelli bakım merkeziyle hizmet vermeye başladı.

Bursa’nın Darülaceze’si olarak kabul edilen önemli projenin sosyal belediyecilik anlayışlarının sembolü olacağını kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada tüm eserlerin odağında insan merkezli yürüttükleri anlayışın olduğunu söyledi. Başkan Dündar, 900 bin nüfus, 136 mahalle, 18 bulvar, 8202 cadde ve sokak 140 bin bina, 430 bin bağımsız bölüm ile Türkiye’nin 5. büyük ilçesi Osmangazi’yi geleceğe taşıyan başarının arkasında, tasarruf ve şeffaflık, planlı ve akıllı yatırımlar, her vatandaşın alın terine sahip çıkan hizmet anlayışının olduğunu belirtti.

Başkan Mustafa Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi başta olmak üzere Demirtaş, Hamitler, Yunuseli, Güneştepe gibi Türkiye örnek olan kentsel dönüşüm ve gelişim bölgeleri ile yüzbinlerce hemşehrilerinin hayatına huzur ve güven kattıklarını, yine milyonlarca metrekare ile ifade edilebilecek 750’e ulaşan park ve yeşil donatı alanları, yüzlerce geçmişi geleceğe taşıdıkları tarihi eserler restorasyonu, Türkiye’nin yeni turizm markası 1326 Bursa Fetih Müzesi, yüzbinlerce ihtiyaç sahibine uzun yıllardır aralıksız ve sessiz sedasız gerçekleştirdikleri “Belediyem Benimle” sosyal destek çalışmaları ve daha nicesini hayata geçirdiklerini anlattı.

“Gönülden gönüle köprüler kuruyoruz”

Osmangazi’de sosyal belediyecilik anlayışını toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde genişlettiklerinin altını çizen Başkan Dündar, “Ulaşılamayan, hizmet götürülmeyen bir kişi bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret gösteriyoruz. İşte BAREM, bu çalışmalarımızın ortaya çıktığı çok güzel bir örnek. Türkiye’de sosyal belediyeciliğin geldiği en üst nokta. 20 bin 140 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen bu binamızda iş atölyeleri, spor yemek, müzik salonu, 12 adet 3’er kişilik dinlenme odası, sürekli kalan konuklar için 112 oda bulunuyor. Üç bölüm olarak hizmet verecek olan merkezdeki OBAM’da 150 kişi, Alzheimer hastaları için 150 kişi, huzurevinde de 200 kişinin faydalanacağı bir yapı ortaya çıktı. Bu merkezin kurumsal bir yapıya bürünerek işletilmesi ve sağlam temeller üzerine oturması önemli. Bu konuda Darülaceze’yi kendimize örnek aldık. İnşallah burayı sadece Osmangazi’nin değil Bursa’nın bir projesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bursa dinamikleri ile birlikte bir vakıf kurarak burasını özerk bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Memleket işi gönül işi diyerek milletimizin hizmetine talip olduk, vatandaşlarımızın desteği ile insan merkezli belediyecilikte, bu tesiste olduğu gibi zirveye ulaştık. İnsan şehirler kurar. Yollar köprüler yapar. Ama, gönlü, ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder, bir gönle girdiğinde kendini bulur. Şehri emanet görmek, şehri emanet almak, ‘Şehremini’ olmak, ancak gönül sahibi ise olur. Gönüllere girerek olur. İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur. Bu işler, daha önce bir örneği olmayan, zor işler. Ben, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bu süreçte bizlere katkı koyan valimize, bakanlarımıza, vekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği BAREM projesiyle Bursa’nın son derece nitelikli ve önemli bir esere kavuştuğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, bu güzel hizmeti sunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Güçlü Türkiye’nin güçlü toplumsal dokularından bir tanesini Osmangazi Belediyesi’nin ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, “Osmangazi’de kardeşlerimize, evlatlarımıza ve büyüklerimize hizmet edecek çok değerli bir yatırımın bugün kapısını açıyoruz. Bizim devlet yönetimindeki temel meselelerimizden birisi insana hizmeti esas almaktır. Bu anlayışla hareket edilmezse devlet, kuru bir mekanizmadan ibaret kalır. Asıl olan bizatihi milletin kendisidir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın demek, aslında insanı sadece fiziki olarak yaşat demek değil, insanın ruhi gelişmesini, ihtiyaçlarını, sosyal gelişmesini, aile hayatını, iç dünyasını, sanat, edebiyat gibi insanla ilgili ne kadar alan varsa tüm bunların hepsinin devlet tarafından paylaştırılması, imkanların oluşturulması, ve insanın dünya hayatında rahat edebileceği ortamların sağlanmasını bizim kültürümüz ve medeniyetimiz devlete bir vazife olarak yüklemiştir. Geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız 18 Mart Çanakkale Köprüsü, bizim için nasıl bir iftihar projesi ise bugün Osmangazi Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmiş olduğu OBAM projesi de iftihar duyduğumuz bir projedir” diye konuştu.

Günümüzde ailelerin giderek küçüldüğüne ve insanların yalnızlaştığının altını çizen Kurtulmuş, “Bütün bunların sonucunda bu tür projelere ihtiyaç artıyor. Bizim aile çatısını ve özellikle yaşlılara ve ilave bakım ihtiyacı olanlara verdiğimiz destek bizim kültürümüzün içerisinde çok canlıdır. Huzurevleri, yaşlı ve engelli, bakım evleri modern dünyadan bize gelmiştir diye sakın düşünmeyelim. Buna en güzel örnek Darülaceze’dir. Darülaceze bizim tarihi bir kurumumuzdur. Tek başına kalmış, bakıma muhtaç yaşlıların insanların ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Aynı şekilde yetim okullarımız olan Darüleytamlarımız vardır. Aynı şekilde ihtiyaç sahibi evlatlarımıza sahip çıkmak için kurulan Darüşşafaka vardır. Özellikle yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının yeniden bu sosyal belediyecilik hizmeti üzerinden devletin bu fonksiyonlarını hatırlamış olması, uygulamaya koymuş olması son derece değerlidir” dedi.

Türkiye’nin bir ivme yakaladığını ve bu yükselişin süreceğini ifade eden Numan Kurtulmuş, “Güçlü ve büyük bir devlet demek, sadece ekonomisi, teknolojisi, yolları köprüleri çok iyi olan bir ülke demek değildir, aynı zamanda güçlü ve büyük bir ülke olmak demek toplumsal bütünlüğünü sağlamış ve toplumsal dokusunu çok sağlam bir şekilde kurabilmiş olan bir ülke olmak demektir. Bu bağlamda Türkiye’de hem aile yapısının kuvvetlendirilmesi hem ihtiyaç içerisinde olan kesimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, kalkınmış, gelişmiş büyük Türkiye hedefinin önemli parçalarından birisidir. Türkiye’yi her alanda güçlü kılmak için özellikle ihtiyaç sahibi içerisinde olan kardeşlerimizin hayır dualarını almak için canla başla çalışıyoruz ve daha da güçlü çalışmaya devam edeceğiz. Bu toplum her alanda olduğu gibi dayanışmasını bu alanda da sürdürecek ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarını, gençlerini, evlatlarını, kadınlarını, kimsesizlerinin elinden tutarak yoluna devam edecektir. Çünkü bu milletin mayası dayanışmayla, dostlukla, kardeşlikle, yolda kalmışa yardım etmekle, vefayla yoğrulmuş bir mayadır. Bu mayayı da gelecek nesillere hep birlikte taşıyacağız. Güçlü Türkiye’nin güçlü bir toplumsal dokularından bir tanesini ifade eden bu güzel merkezi Bursa’ya ve Osmangazi’ye kazandıran Mustafa Dündar Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İsteriz ki buraya çok fazla misafir gelmesin. Burada görev yapacak arkadaşların da sadece görevini icra etmek için değil, gönül almak, gönüller yapmak ve çaresizlere çare olmak için gece gündüz çalışacağına eminim. Allah bu proje için çaba ortaya koyanlardan razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun” diye sözlerini tamamladı.

Engelli Çınar’ın sürpriz teşekkürü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un konuşması sırasında kürsüye gelen Çınar isimli engelli bir çocuk, mikrofonu eline alarak yeni açılan merkez için Başkan Dündar’a ‘Başkanım seni seviyorum” diyerek teşekkür etti. Kürsüden Başkan Dündar’a kalp işareti yapan ve Kurtulmuş’a sarılan Çınar’ın bu davranışı törene katılanları gülümsetti.

Yaptığı konuşmada “Bizim belediyecilik anlayışımız sosyal belediyeciliktir” diyen AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, bu anlamlı proje için Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Gerçekten hizmet edilecek kesim dikkate alınınca bir vicdani sorumluluğun yerine getirilmesi ile karşı karşıyayız. Bundan dolayı Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bizim belediyecilik anlayışımız sosyal belediyecilik anlayışıdır. Bu sosyalın karşılığı vicdandır. Sadece insanımızın fiziki ihtiyaçlarını karşılamayı hizmet olarak telakki etmeyiz. Sosyal açıdan da her türlü desteği veriyoruz. Başından beri bu konulara hassas bir şekilde yaklaştık ve devletimizi sosyal devlet haline getirdik. Açılışını yaptığımız bu merkez de bu anlayışın bir tezahürüdür. Bursamız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, BAREM’in toplumdaki dezavantajlı kesime hizmet verecek önemli bir merkez olacağına dikkat çekerek, “Belediyecilik hizmeti dendiğinde, genel olarak yolların, kaldırımların yapılması, çöplerin toplanması, altyapı hizmetleri gibi anlaşılır. Ama bizdeki AK Parti belediyecilik anlayışı, bu yola çıkarken dediğimiz gibi, ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ anlayışıyla beraber, bugün burada tam da insanı yaşatmanın bir tezahürü olan bir tesisin açılışını yapıyoruz. Özellikle dezavantajlı kesime yapılacak hizmet diğerlerine göre çok daha anlamlı. Burası da böyle bir hizmete vesile olacak. Ben, hem buradaki kardeşlerimize hizmet anlamında, hem de AK Parti’nin mefküresini daha ileriye taşıması anlamında böyle bir hizmeti Bursa’ya kazandırdığı için Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, açılışı yapılan engelli merkezinin özellikle Osmangazi’deki dezavantajlı gruplara sahip çıkarak, yaşamlarına kolaylık ve değer katacağını, aynı zamanda ailelerine de gün boyunca sosyalleşme ve dinlenme imkanı sunacağını vurguladı. Türkiye’de kendi alanında ilk olan BAREM’in hastalar ve yakınları ile birlikte toplamda bin kişiye hizmet vereceğine dikkat çeken Vali Canbolat, “Bu tür eserler her nevi sadakai cariye olup, hasta yakınlarının devletine her daim dua ettiği yerlerdir. Rehabilitasyon ve engelli merkezimizin hayata geçmesinde emeği olan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarif ettiği sosyal ve gönül belediyeciliğinin çok güzel bir örneğini sunmasından dolayı Başkan Dündar’ı tebrik etti. Aktaş, “Biz AK Parti olarak köprüler, yollar, okullar, havaalanları gibi pek çok hizmet yaptık. Biz aynı zamanda bir şeyi daha yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde engellisini, yaşlısını, garibini, ihtiyaç sahibini kucaklayacak projeleri de gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu hizmetin gerçekleşmesinde başta Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından BAREM bünyesinde hizmet verecek olan OBAM biriminin açılış kurdelesi kesildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol, yeni açılan merkezi gezerek engelli vatandaşlar ve aileleriyle sohbet edip, yaptıkları çalışmaları inceledi.

