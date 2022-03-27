Bursa’da kadın sürücülere araç bakım eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da kadın sürücülere araç bakım eğitimi

İHA

Bursa’da kadın sürücülere araç bakım eğitimi

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde ‘Yolda Kalma Güvende Kal’ sloganıyla kadın sürücülere ‘Araç Tamir ve Bakım Eğitimi’ veriliyor. 128 saat süren kurslar ile Yıldırımlı kadınlar, lastik değişiminden zincir takmaya, araç periyodik bakımından basit arızalara, yağ değişiminden motor suyu kontrolüne kadar tüm günlük haftalık ve aylık araç bakımlarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme imkânı buluyorlar.
Eğitim sayesinde kadın sürücülerin araçlarının bakımlarını kendilerinin yapabileceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızın sosyal hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede kadın sürücülerimize yönelik ‘Yolda Kalma Güvende Kal’ başlığı altında araç bakım eğitimi hayata geçirdik. Kursun ilk etabında, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından güvenli araç kullanımı için sürücü davranışlarının geliştirilmesi, trafik güvenliği, trafik kurallarıyla ilgili mevzuat, trafik adabı, etik değerler, sürüş psikolojisi, sürücünün iş sağlığı ve güvenliği, araç bakım kontrolü, ulaşımda enerji verimliliği ve zaman yönetimi konularında kursiyerlere 15 saatlik teorik eğitim verildi. Ardından araç başında uygulamalı olarak temel mekanik işlemler, araç uyarı göstergelerinin anlamının kavranması ve takibi, araç ön düzen, fren ve tekerlek bakım, güvenli şekilde araç lastiğinin değiştirilmesi gibi konular işlendi. Kursiyerler, motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim aldılar. Böyle cesaretli ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadınlarımızı görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kadınlarımıza yönelik bu tarz eğitimleri artırarak sürdüreceğiz” dedi. Kursiyerlerden Gülten Akbulut, “Yıldırım Belediyesi’nin bize sunmuş olduğu Yolda Kalma Güvende Kal kursunda doğru bildiğimiz birçok yanlışın bu eğitimle uygulamalı olarak doğrusunu öğrendik. Lastik değiştirmeyi, zincir takmayı, periyodik bakım yapmayı öğrendik. Eğitim öncesinde V kayışını tanımıyordum. Daha önce eşim ile yolda kaldığımızda V kayışını çöp diye fırlatmıştım. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine böyle önemli bir eğitimi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DOSABSİAD’da 2’inci Nilüfer Çevikel dönemi
YEREL HABERLER DOSABSİAD’da 2’inci Nilüfer Çevikel dönemi
Yıldırım’da özel öğrencilere özel hizmet
YEREL HABERLER Yıldırım’da özel öğrencilere özel hizmet
Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 110 yaşındaki Halime teyzeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 110 yaşındaki ...
Türkiye’nin en büyük sosyal projesinde tarihi gün BAREM bünyesinde hizmet verecek OBAM açıldı Yılda 180 bin yaşlı, Alzheimer ve engelliye hizmet verecek
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sosyal projesinde tarihi ...
BTSO, enerji sektörü temsilcilerinin talepleri için Ankara’da
YEREL HABERLER BTSO, enerji sektörü temsilcilerinin talepleri için ...
Anadolu Nefesli Beşlisi, müzikseverleri dünya turuna çıkardı
YEREL HABERLER Anadolu Nefesli Beşlisi, müzikseverleri dünya turuna ...
Nilüfer Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine ...
Bursa’da oyuncakların paylaşılacağı ‘Oyuncak Evi’ açıldı Oyuncak Evi’nde oyuncaklar ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Bursa’da oyuncakların paylaşılacağı ‘Oyuncak Evi’ ...
Türkiye’de ilk kez tıp öğrenci kampı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı Nöroşirürji geleceği yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez tıp öğrenci kampı Bursa Uludağ ...
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber Kusurlu Fransız balkon davasında Yargıtay, daireyi kusursuz teslim etmeyen satıcıyı haksız buldu
YEREL HABERLER Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber Kusurlu ...
Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket
YEREL HABERLER Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket
Ramazanda sağlıklı beslenme için 10 altın öneri Ramazan ayında yediğiniz kadar yemediğiniz de önemli
YEREL HABERLER Ramazanda sağlıklı beslenme için 10 altın ...
Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka: 83-81
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka: 83-81
Bursa'da ''Kıskaç 1'' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da ''Kıskaç 1'' uygulaması
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yok”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Bizim bu coğrafyada güçlü ...
Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir (4)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke ...
Ali Babacan: Ortak payda arayışını yarından itibaren başlatacağız
YEREL HABERLER Ali Babacan: Ortak payda arayışını yarından itibaren ...
İnegölspor - Kahramanmaraşspor: 3-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Kahramanmaraşspor: 3-0
Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir (3)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke ...
Mudanya'da yine 'zehirlenen' köpekler öldü; soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Mudanya'da yine 'zehirlenen' köpekler öldü; ...
Numan Kurtulmuş: "Dünya ülkeleri, güçlü bir Türkiye’nin ne olduğunu bizdekilerden daha iyi biliyor"
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: "Dünya ülkeleri, güçlü bir ...
İznik Gölü'nde kaçak avcılardan kurtarılan 56 ördek artık özgür
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaçak avcılardan kurtarılan 56 ördek ...
Yok böyle vicdansızlık...30 köpeği zehirleyip öldürdüler Bursa’da 15 günde 30 köpek zehirlenerek öldürüldü Mudanya’da iki ayrı zehirlenme vakasında 30 köpeğin telef olması hayvanseverleri ayağa kaldırırken; Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı Zehirlenen yavru köpeklerin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı
YEREL HABERLER Yok böyle vicdansızlık...30 köpeği zehirleyip ...
Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir (2)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.