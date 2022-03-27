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Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

DHA

Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı


Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-BURSA'da Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi'nin (OBAM) açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "18 Mart Çanakkale Köprüsü, bizim için nasıl bir iftihar projesiyse bugün Osmangazi Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmiş olduğu OBAM projesi de iftihar duyduğumuz bir projedir" dedi.
Osmangazi Belediyesi'nin 'kentin vizyon projesi' olarak inşa ettiği Osmangazi Belediyesi Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin (BAREM) ilk bölümü Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) açıldı. Demirtaş'ta toplam 20 bin 140 metrekare alana inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 Alzheimer hastası olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayacak merkezi açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş, yeni açılan merkezi gezerek engelli vatandaş ve aileleriyle sohbet edip, çalışmaları inceledi.
'ASIL OLAN BİZATİHİ MİLLETİN KENDİSİDİR'
BAREM projesi ile Bursa'nın son derece nitelikli ve önemli bir esere kavuştuğunu belirten Kurtulmuş, "Osmangazi'de kardeşlerimize, evlatlarımıza ve büyüklerimize hizmet edecek çok değerli bir yatırımın bugün kapısını açıyoruz. Bizim devlet yönetimindeki temel meselelerimizden birisi, insana hizmeti esas almaktır. Bu anlayışla hareket edilmezse; devlet kuru bir mekanizmadan ibaret kalır. Asıl olan bizatihi milletin kendisidir. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' demek, aslında insanı sadece fiziki olarak yaşat demek değil; insanın ruhi gelişmesini, ihtiyaçlarını, sosyal gelişmesini, aile hayatını, iç dünyasını, sanat, edebiyat gibi insanla ilgili ne kadar alan varsa, tüm bunların hepsinin devlet tarafından paylaştırılması, imkanların oluşturulması ve insanın dünya hayatında rahat edebileceği ortamların sağlanmasını; bizim kültürümüz ve medeniyetimiz, devlete bir vazife olarak yüklemiştir. Geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız 18 Mart Çanakkale Köprüsü, bizim için nasıl bir iftihar projesiyse; bugün Osmangazi Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmiş olduğu OBAM projesi de iftihar duyduğumuz bir projedir" diye konuştu.
'BU MİLLETİN MAYASI VEFA İLE YOĞRULMUŞTUR'
Türkiye'nin önemli bir ivme yakaladığını ve bu yükselişin süreceğini ifade eden Kurtulmuş, "Güçlü ve büyük bir devlet demek sadece ekonomisi, teknolojisi, yolları ve köprüleri çok iyi olan bir ülke demek değildir. Aynı zamanda güçlü ve büyük bir ülke olmak demek, toplumsal bütünlüğünü sağlamış ve toplumsal dokusunu çok sağlam bir şekilde kurabilmiş olan bir ülke olmak demektir. Bu bağlamda Türkiye'de hem aile yapısının kuvvetlendirilmesi hem ihtiyaç içerisinde olan kesimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, kalkınmış, gelişmiş büyük Türkiye hedefinin önemli parçalarından birisidir. Türkiye'yi her alanda güçlü kılmak için özellikle ihtiyaç sahibi içerisinde olan kardeşlerimizin hayır dualarını almak için canla başla çalışıyoruz ve daha da güçlü çalışmaya devam edeceğiz. Bu toplum her alanda olduğu gibi dayanışmasını bu alanda da sürdürecek ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarını, gençlerini, evlatlarını, kadınlarını, kimsesizlerinin elinden tutarak yoluna devam edecektir. Çünkü bu milletin mayası dayanışmayla, dostlukla, kardeşlikle, yolda kalmışa yardım etmekle, vefayla yoğrulmuş bir mayadır. Bu mayayı da gelecek nesillere hep birlikte taşıyacağız. Güçlü Türkiye'nin güçlü bir toplumsal dokularından bir tanesini ifade eden bu güzel merkezi Bursa'ya ve  Osmangazi'ye kazandıran Mustafa Dündar Başkanı'mıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Türkiye'nin 5'inci büyük ilçesi olan Osmangazi'yi, geleceğe taşıyan başarının arkasında, tasarruf, şeffaflık, planlı ve akıllı yatırımlar ile her vatandaşın alın terine sahip çıkan hizmet anlayışının olduğunu söyledi.
'DARÜLCEZE'Yİ KENDİMİZE ÖRNEK ALDIK'
İlçede sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket edildiğini belirten Dündar, şunları kaydetti:
"Ulaşılamayan, hizmet götürülmeyen bir kişi bırakmayarak, kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret gösteriyoruz. İşte BAREM bu çalışmalarımızın ortaya çıktığı çok güzel bir örnek. Türkiye'de sosyal belediyeciliğin geldiği en üst nokta. 20 bin 140 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen bu binamızda iş atölyeleri, spor, yemek, müzik salonu, 12 adet 3'er kişilik dinlenme odası, sürekli kalan konuklar için 112 oda bulunuyor. 3 bölüm olarak hizmet verecek olan OBAM'nın kurumsal bir yapıya bürünerek işletilmesi ve sağlam temeller üzerine oturması önemli. Bu konuda Darülaceze'yi kendimize örnek aldık. İnşallah burayı sadece Osmangazi'nin değil; Bursa'nın bir projesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bursa dinamikleri ile birlikte bir vakıf kurarak, burasını özerk bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bunlar, daha önce bir örneği olmayan, zor işler. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bu süreçte bizlere katkı koyan valimize, bakanlarımıza, vekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Öte yandan Kurtulmuş'un konuşması sırasında kürsüye gelen down sendromlu Çınar, mikrofonu eline alarak Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'a "Başkanım seni seviyorum" dedi. Kürsüden Başkan Dündar'a kalp işareti yapan ve Kurtulmuş'a sarılan Çınar, törene katılanları gülümsetti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-03-27 12:54:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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