Büyükşehir, Bursa’yı buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, Bursa’yı buluşturdu

İHA

Büyükşehir, Bursa’yı buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının ve hemşeri derneklerinin bir araya getirildiği ‘Bursa Şehir Buluşmaları’ programının konuğu, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala oldu.
Bursa’da alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişiminde önemli sorumlulukları bulunan sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerini bir araya getirerek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini de sergiliyor. Bilgi paylaşımı ve sıkıntıları birinci kaynağından öğrenerek çözüm üretmek amacıyla düzenlenen ‘Bursa Şehir Buluşmaları’ programının, son konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala oldu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki programa, şehir protokolü de büyük ilgi gösterdi. Program öncesinde Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bursa Milletvekilleri ve belediye başkanları Tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Başkan Aktaş’ın günün anısına tablo hediye ettiği Kurtulmuş, ziyaret sonunda hatıra defterini imzaladı.
“Bursa önümüzdeki süreçte özel başarılara imza atacak”
Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarihe yön veren bir şehir olduğunu söyledi. Kurucu, öncü ve girişimci özellikleriyle önemli konularda ilklerin yaşandığı bir şehir olduğu belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe yön verme misyonunu sürdürdüğünü kaydetti. Başkan Aktaş, “Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olan Bursa, Balkanlardan Kafkaslara ve 80 vilayetten aldığı göçlerle bir Türkiye mozaiğidir. Tarihin her döneminde öncü olan Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Türk dünyasının kültürüne de katkı sunuyor. Türk yurdu olan Bursa’ya, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı çok yakıştı. Bu misyonu bu sene en iyi şekilde taşıyacağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bursa, Bursa olduksa ecdadımız kadar göçle şehrimize gelen hemşerilerimizin de katkısı var. Bursa önümüzdeki süreçte çok daha özel başarılara imza atacaktır” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, demokrasiyi işletmenin en önemli yollarından birini sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılması olarak gösterdi. Sivil toplum kuruluşlarında görev almanın milletin hizmet almasına yardım etmek anlamına geldiğini belirten Ala, zamanını ve emeğini toplum için kullanmak anlamına geldiğini dile getirdi. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan herkesi tebrik eden Ala, taleplerini önemsediklerini anlattı.
“Türkiye’nin önlemez yükselişine şahit olacağız”
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, her gittikleri şehirde bu tür toplantılar düzenlediklerini hatırlattı. Toplantılarda, salonu dolduran kişilere de söz vermenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, herkesi dinlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan olayların analizini yapan Kurtulmuş, son 15 yıldır vekâlet savaşları adı altında büyük güçlerin ellerini ataşe sokmadan maşalarıyla bölgeleri yeniden dizayn etmeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, “Bunun en büyük bedelini ödemiş ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bu güçlerin silah, lojistik destek, istihbarat desteği ve kendi başkentlerinde siyasi destek için imkan verdikleri terör gruplarının Türkiye’nin nasıl başına bela olduğunu yaşayarak görüyoruz. Gerilim alanlarının, bütün coğrafyaların tam merkezinde Türkiye yer almaktadır. Bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yoktur. Çok daha bütünleşmiş ve bir arada olmamız gerekiyor. Her birimizin aynı hedefe yönelmesi gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi güçlü bir Türkiye olmalıdır. Zaten Türkiye, önemli bir ivme yakaladı. Yaşanan savaşın Türkiye’nin önderliğinde son bulacağını düşünüyorum. Türkiye’nin önlemez yükselişine de hep birlikte şahit olacağız” dedi.
Türkiye'nin güçlü bir şekilde ileriye gitmesini isteemeyen ve çelme takmak isteyenlerin dün olduğu gibi bugün de olacağını dile getiren Kurtulmuş, bunlara rağmen Türkiye’yi aydınlığa götürmeleri gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin kendi kökleriyle buluşmasını sağladığını söyleyen Kurtulmuş, “Bunun her alanda pozitif yansımaları olduğunu görüyoruz. Bugün sahip olduklarımızı daha da ileriye götüreceğizdir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın moderatörlüğünde sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerine tek tek söz verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazar Nedim Gürsel'den imza günü
YEREL HABERLER Yazar Nedim Gürsel'den imza günü
Tiyatro Günü’nde coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Tiyatro Günü’nde coşkulu kutlama
Bursa'da ulaşım yeni köprülerle nefes alacak
YEREL HABERLER Bursa'da ulaşım yeni köprülerle nefes alacak
Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına ...
Barın önündeki dehşet anları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Barın önündeki dehşet anları kameraya yansıdı
DOSABSİAD’da 2’inci Nilüfer Çevikel dönemi
YEREL HABERLER DOSABSİAD’da 2’inci Nilüfer Çevikel dönemi
Yıldırım’da özel öğrencilere özel hizmet
YEREL HABERLER Yıldırım’da özel öğrencilere özel hizmet
Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 110 yaşındaki Halime teyzeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 110 yaşındaki ...
Bursa’da kadın sürücülere araç bakım eğitimi
YEREL HABERLER Bursa’da kadın sürücülere araç bakım eğitimi
Türkiye’nin en büyük sosyal projesinde tarihi gün BAREM bünyesinde hizmet verecek OBAM açıldı Yılda 180 bin yaşlı, Alzheimer ve engelliye hizmet verecek
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sosyal projesinde tarihi ...
BTSO, enerji sektörü temsilcilerinin talepleri için Ankara’da
YEREL HABERLER BTSO, enerji sektörü temsilcilerinin talepleri için ...
Anadolu Nefesli Beşlisi, müzikseverleri dünya turuna çıkardı
YEREL HABERLER Anadolu Nefesli Beşlisi, müzikseverleri dünya turuna ...
Nilüfer Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine ...
Bursa’da oyuncakların paylaşılacağı ‘Oyuncak Evi’ açıldı Oyuncak Evi’nde oyuncaklar ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Bursa’da oyuncakların paylaşılacağı ‘Oyuncak Evi’ ...
Türkiye’de ilk kez tıp öğrenci kampı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı Nöroşirürji geleceği yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez tıp öğrenci kampı Bursa Uludağ ...
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber Kusurlu Fransız balkon davasında Yargıtay, daireyi kusursuz teslim etmeyen satıcıyı haksız buldu
YEREL HABERLER Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber Kusurlu ...
Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket
YEREL HABERLER Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket
Ramazanda sağlıklı beslenme için 10 altın öneri Ramazan ayında yediğiniz kadar yemediğiniz de önemli
YEREL HABERLER Ramazanda sağlıklı beslenme için 10 altın ...
Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka: 83-81
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka: 83-81
Bursa'da ''Kıskaç 1'' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da ''Kıskaç 1'' uygulaması
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yok”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Bizim bu coğrafyada güçlü ...
Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir (4)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke ...
Ali Babacan: Ortak payda arayışını yarından itibaren başlatacağız
YEREL HABERLER Ali Babacan: Ortak payda arayışını yarından itibaren ...
İnegölspor - Kahramanmaraşspor: 3-0
YEREL HABERLER İnegölspor - Kahramanmaraşspor: 3-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.