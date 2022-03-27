Güzel havayı görenler Mudanya’ya akın etti

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Bursa’da güzel havayı gören vatandaşlar Mudanya sahiline akın etti. Mudanya girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Mudanya sahiline akın etti. Mudanya sahil bandındaki yoğun kalabalık yüzünden yürümekte zorlanan vatandaşlar, çay bahçeleri ve çocuk parkında eğlendiler.

Bursalılar, hafta sonunu tatilini Mudanya'da geçirdi. Binlerce vatandaş, hafta sonu güneşli havayı görünce Mudanya sahil bulvarında soluğu aldı. Aileleriyle birlikte Mudanya'ya gelen Bursalılar, güneşli havada sahilin tadını çıkardı. Sahil bulvarında yürüyüş yaparak gününü geçirenlerin yanı sıra oltasını kapan balık tutmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Mudanya’da günden güne sıcaklığın artması bekleniyor.

Öte yandan Mudanya girişinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

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