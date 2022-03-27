Bursa’da ölü yunus sahile vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Gemlik ilçesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.



Gemlik ilçesi Gemsaz sahiline boğaz kısmı parçalanmış yunus balığı vurdu. Sahilde turlayan vatandaşlar tarafından bulunan yunusun boğaz kısmından yara aldığı ve öldüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde yunuslar kameralara yansımıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.