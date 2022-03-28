Gemlik sesini seçti

Gemlik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gemlik Sesini Arıyor' yarışmasında 14 finalist, Gemlik’in en iyi sesi olmak için yarıştı.

Gemlik Belediyesi Orhan Veli Kültür Etkinlikleri çerçevesinde, '2. Gemlik Sesini Arıyor' yarışması gerçekleşti. Yarışmaya başvuranlar arasından finale kalan 14 kişi, yaklaşık üç saat süren programda yeteneklerini sergiledi. Yarışmanın jüri üyeleri, Hülya Atagün, Zeynep Yüksel, Burçe Bilgin Çuhadar, Serdar Demircan, Göksal Noca ve Erol Akbaş’tan en güzel sesi seçmek için zorlandı. Sahneye çıkanlara, bas gitarda Barbaros Yılmaz, klavyede Emre Türkoğlu, klarnette Burak Ünlü, davulda Semih Er, ritimde Ferdi Parıldaroğlu ve gitarda Barış Bozyiğit eşlik etti. Yarışmacılar, tonlama, ritme uyma, sahne hakimiyeti, diksiyon, şarkı bütünlüğü ve artistik duruş kriterleri bağlamında değerlendirildi.

Jüri üyelerinden Zeynep Yüksel’in de bir parça seslendirdiği gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri 12 yaşındaki Ömer Faruk Dede oldu. Kendinden emin tavırlarıyla Adele’in “Rollin’ in the Depp” parçasını seslendiren Dede, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Dede jüri özel ödülüne layık görüldü. Puanlama sonucu Gökhan Türkmen’den Susma parçasını seslendiren Yunus Emre Erol üçüncü, Deniz Üstünde Fener türküsü seslendiren Selin Selçuk ikinci, Cem Karaca’nın Tamirci Çırağı parçasını seslendiren Ömer Furkan Yuvarlak ise yarışmanın birincisi oldu.

Yarışmacılara ödülleri Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Bukle Erman tarafından verildi. Yarışmacılar ve gecede görev alan tüm ekibin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program son buldu.

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