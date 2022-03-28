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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreticiye bahar öncesi budama eğitimi

İHA

Üreticiye bahar öncesi budama eğitimi

Mudanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün Güzelyalı Mahallesinde kursiyerlere verdiği zeytinde Budama eğitimi, teorik ve arazide gerçekleştirilen 3 haftalık pratik uygulama dersi ile tamamlandı.
Mudanya ilçe tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ'ın öncülüğünde üreticilerin teknik bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik olarak hazırlanarak devam eden eğitimlerde, Güzelyalı Burgaz mahallesinde ''Zeytin Budama' konulu eğitim programı üreticilere 3 hafta süre ile verilerek tamamlandı.
İlçe Tarım Müdürü Karadağ, "Üreticilerimize Göynüklü Mahallemizde budama uygulamaları pratik eğitimi de verilerek bilgilerin pekiştirilmesi hedeflendi. Eğitimlerden memnun kalan üreticilerimizden gelen yoğun talep üzerine Ziraat mühendisleri Mine Güner Yurtdaş, Uğur Nihan Gönül ve Volkan Tikveşli tarafından hazırlanan ikinci eğitim programı 4 Nisan tarihine kadar sürdürülmesi planlanmaktadır" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

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