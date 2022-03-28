Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

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Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre evin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç motor kısmından aniden alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek ön tarafa sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi yaparken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın aracın tamamına sıçramadan söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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