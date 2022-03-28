Öğretmen öğrencisini ölümden kurtardı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cumhuriyet ilkokulunda meydana gelen olayda nefes borusuna makarna kaçan çocuğu öğretmeni kurtardı.

Olay Burhaniye mahallesinde meydana geldi. Muhammed E.(6), okulda öğle yemeği yemeye başladı. Çocuğun nefes borusuna makarna kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğun imdadına öğretmeni Fırat Koçan yetişti. Boğazındaki makarnayı çıkaran öğretmen, çocuğu kurtardı. Çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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