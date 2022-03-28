Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti

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Bursaspor, bir günlük iznin ardından Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres istasyonlarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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