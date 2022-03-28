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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi kütüphanelerinde atılıyor

İHA

Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi kütüphanelerinde atılıyor

İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği Nöbetçi Kütüphanelerde, öğrenciler geleceklerinin temelini atıyor. Özellikle sınav öncesi dönemlerde yoğun ilgi gören Nöbetçi Kütüphaneler hem içerisindeki eserler hem de teknolojik donanımıyla modern kütüphane örneklerinin başında yer alıyor.
İnegöl Belediyesi, 2020 yılında şehre kazandırdığı ilk Nöbetçi Kütüphane ile gençler için eşi benzeri olmayan bir mekan oluşturdu. Hem lise hem üniversite düzeyinde öğrencilerin yoğun olarak kullandığı, aynı zamanda farklı sınavlara girecek öğrencilerin de yoğun maratona hazırlanmak için tercih ettiği Nöbetçi kütüphane, ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Cuma Mahallesinde bulunan tarihi Melek Türkel konağının restore edilerek şehre kazandırıldığı Nöbetçi Kütüphane yönelik bu yoğun ilgi sonrası, 2021 yılında bir kütüphane daha açıldı. Şehrin ikinci Nöbetçi Kütüphanesi Gençlik Merkezinin zemin katında hizmet vermeye başladı.
Tam donanımlı kütüphane
160 öğrencinin aynı anda faydalanabileceği, teknolojiyle donatılmış ve engelli bireylerin de rahatlıkla ulaşıp kullanabileceği özellikteki yapısıyla engelli dostu olan kütüphane, ilk günden itibaren öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. İçerisinde 8 bin 500 kitap bulunan ve aynı zamanda ücretsiz çay ve kahve ikramlarının yapıldığı Nöbetçi kütüphane kitap okuma alanları, ders çalışma alanları, görme engelliler için Braille kabartma yazıcı, sanal gerçeklik platformu, katalog tarama sistemi ve bilgisayar alanları yer alıyor. Üyelik ve randevu sistemiyle hizmet veren merkez, yüzlerce öğrencinin uğrak mekanı oldu.
Çocuklar için kütüphane
Modern kütüphaneyi yansıtan merkezlere yönelik bu ilgi sonrası, 2022 yılında 3. Nöbetçi Kütüphane hizmete alındı. Huzur Mahallesi Ek Hizmet Binası zemin katında Bilgi Kültür Evi olarak hizmet veren merkez, modern bir kütüphaneye dönüştürüldü. Z kütüphane şeklinde dizayn edilen merkez, içerisinde bilgisayar alanlarından ders çalışma alanlarına, 4 bin adet kitaptan okuma alanlarına eksiksiz bir kütüphane oluşturuldu. Aynı zamanda bu kütüphane yaş sınırı da düşülerek birinci sınıf itibariyle tüm öğrencilere hizmet veren bir kütüphane ortaya çıktı.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Nöbetçi Kütüphanelerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, aynı zamanda 28 Mart 3 Nisan arasında Kütüphaneler Haftasının kutlandığını da anım satarak şöyle konuştu: “Henüz göreve ilk geldiğimiz günlerde, öğrencilerimiz ve gençlerimizin bizlerden en büyük talebi bu tür merkezler, toplanma ve aktivite alanları idi. Bizler de geleceğimiz olan gençlerin sesine kulak vererek ilk iş olarak Nöbetçi Kütüphane projesini geliştirdik. Bir, iki derken Şubat ayında 3’üncü Nöbetçi kütüphaneyi şehrimize kazandırdık. Ve her yeni merkezde, yüzlerce yeni öğrenci ile karşılaştık. Hedefimiz modern kütüphaneyi yansıtan bu merkezlerin sayısını arttırmak. İlk Nöbetçi Kütüphane adı altında açtığımız merkezden öğrencilerimizin ve gençlerimizin faydalandığını, istifade ettiğini, memnun kaldığını gördük. Sonrası yine imkanı arttırarak daha fazlaca öğrencimizin, gencimizin toplanacağı yeni bir merkez yaptık. Ardından daha küçük yaşta öğrencilerin de benzer ihtiyacı olduğunu görerek Z Kütüphane şeklinde üçüncü merkezimizi oluşturduk. Bu merkezler sadece ders çalışılan alanlar değil, aynı zamanda sosyal faaliyetlerin de yapıldığı merkezler. Bu hafta örneğin, kütüphaneler haftası çerçevesinde her gün bir sürprizimiz olacak öğrencilerimize. Öğrenirken eğlenmeyi, sosyalleşmeyi de ihmal etmeyeceğiz” dedi.

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