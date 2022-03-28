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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüferli muhtarların güç birliği

İHA

Nilüferli muhtarların güç birliği

Muhtarlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her mahalleye eşit mesafede yaklaşarak hizmet üretme gayretinde olduklarını belirtti. Nilüfer’deki iki muhtar derneğinin birleşme kararı alması memnuniyetle karşılanırken, Başkan Erdem dayanışmanın hizmetlere büyük katkı yapacağını söyledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, düzenli aralıklarla bir araya geldiği muhtarlarla bu kez Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde buluştu. Meclis üyeleri ve idari amirlerin de katıldığı toplantıya muhtarlar büyük ilgi gösterirken, talep ve öneriler dile geldi. Toplantıya Nilüfer Muhtarlar Derneği ile Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği’nin birleşme kararı damga vurdu.
Toplantıda konuşan Başkan Turgay Erdem, iki muhtar derneğinin birleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulad. Birleşmenin birlik beraberlik ve dayanışmaya büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Erdem, “Bu ayrışmayı ben de doğru bulmuyordum. Sizlerle güzel bir yol arkadaşlığımız var ve bunu kenetlenmiş bir grupla yapmak daha verimli olacak. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Her mahalleye her muhtara eşit mesafede yaklaşarak hizmet üretme gayretindeyiz” dedi.
Nilüfer’in çok hızlı geliştiğini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Kentimiz çok hızlı büyüyor. Nilüfer’in nüfusu 500 bini aştı ve her geçen gün önemli ölçüde göç alıyor. Sorumluluğumuz ve sorunlarımızda büyüyor. Önemli ve zor süreçlerden geçtik. Sorunlarınızı biliyoruz ve imkanlarımız çerçevesinde çözme çabasındayız. Sizlerin talep ve önerileri bizim için çok önemli. Eksiklerimiz elbette olacak bunları birlik beraberlik içinde çözeceğiz” diye konuştu.
Toplantıda muhtarlar derneklerinin temsilcileri de söz aldı. Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Sevilay Karaca, zor bir dönemde göreve geldiklerini ifade ederek, “Yerel yönetimler ve muhtarlar birbirine bağlı iki mekanizma gibi. Yerel yönetimlerin önemli parçası olan muhtarların dayanışması, bir olması hizmet noktasında önemli bir değerdir. Uzlaşma kültürünün sağlanması ve muhtarların tek çatı altında toplanması Bursa ve Nilüfer’e katkı sağlayacaktır. İki dernek için yeni bir dönemin başlaması memnuniyet verici” diye konuştu. Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ayşenur Amanat Sayan da dayanışmanın önemine dikkat çekti.
Toplantıda söz alan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da birlik beraberlik vurgusu yaptı. Nilüfer Kent Konseyi’nin muhtarlarla Mahalle Komiteleri çatısı altında örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Binbaş, dayanışmanın kente büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Toplantıda söz alan muhtarlar da ulaşım, sokak hayvanları, altyapı ve mahallelerinde ihtiyaç duyulan projelerle ilgili sorunlarını dile getiirdi.
Toplantıda sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleşti. Başkan Turgay Erdem, doğum günü olan Fadıllı Muhtarı Cemal Kargılı’ya sürpriz yaparak pasta kesti.

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