Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu

İHA

Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri çerçevesinde, Mudanya Göynüklü mevkiindeki yaklaşık 42 hektar alanı hatıra ormanına dönüştürüyor. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı, alana dikilecek yaklaşık 100 bin fidan ile gelecek kuşaklara aktarılacak.
Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin ardından bu yılı farklı etkinliklerle dolu dolu geçirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, unvanı ölümsüzleştirecek ayrıcalıklı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Etkinliklerin startını Nevruz Bayramı kutlamaları ile veren ve coşkuyu tüm ilçelere yayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Göynüklü’de 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı oluşturuyor. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Mudanya İşletme Şefliği sahasındaki 41.7 hektar alana yaklaşık 100 bin adet kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı dikilecek. İlk fidanların toprakla buluşacağı dikim törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, orman teşkilatının yönetici ve çalışanları ile çevreciler katıldı.
Yeşil en çok Bursa’ya yakışıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Bursa’nın doğal ve tarihi güzellikleriyle herkesin büyülendiği bir şehir olduğunu söyledi. Kurucu başkent Bursa’da bir taraftan şehrin kadim kimliğini korurken diğer taraftan hızlı sanayileşme karşısında doğal güzellikleri muhafaza etmek için tüm gayreti ortaya koyduklarını belirten Başkan Aktaş, “Çınarların gölgesinde birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayan mutlu bir dünya şehri hedefimizi dönem başında söylemiştik. Yeşil renklerden bir renk ama yeşil rengin en yakıştığı şehir Bursa. Son yıllarda yoğun nüfus artışı ve hızlı sanayileşmenin getirdiği olumsuzlukla, yeşil kimliğinden uzaklaşma gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Ancak biz, 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyon metrekareye çıkardık. Büyük ölçekli parkları şehrimize kazandırıyoruz. Sadece geçen yıl 55 bin fidan diktik. Yine son günlerde gündeme geldiği, İstanbul’da anıt ağaçlar kesildiği için ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gerçekten deneyimli ve donanımlıyız. Yaşları 100 ile 700 arasında değişen 1242 anıt ağacımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim kadim medeniyetimizin simgesi, şehrimizin süsü” dedi.
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde oluşturdukları hatıra ormanı ile bu unvanı ölümsüzleştirmiş olacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Ağaç için projeler değişti
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da konuşmasında İstanbul’da yaşanan asırlık çınarların kesilmesi olayına tepki gösterdi. O çınarlı yolda herkesin bir anısı olduğunu ifade eden Kılıç, “Ve o anıların artık ağaçların olmadığı ortamda tekrar yaşanamayacağını söylemek istiyorum. Bursa'da da pek çok projede, bir ağaca bile zarar vermemek için proje değişikliğine gidildi. Bursa’da bu bakış açısı ile davranmaya devam edeceğiz. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti için hatıra ormanı oluşturuyoruz. İnşallah bu fidanlar, yüzyıllar boyunca sizlerin ve bizlerin hatırası olacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, AK Parti Milletvekili Kılıç ve protokol üyeleri, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halka
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri ...
Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yandı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu Nevruz ateşi Fetih ...
“Youtube izlenmeleri azalsa da gelirleri arttı”
YEREL HABERLER “Youtube izlenmeleri azalsa da gelirleri arttı”
Özhan çalışanları atmayıp değerlendirdi, hayatı güzelleştirdi
YEREL HABERLER Özhan çalışanları atmayıp değerlendirdi, hayatı ...
Nilüfer’de tiyatro dolu gün
YEREL HABERLER Nilüfer’de tiyatro dolu gün
Taş Mektep müze ve akademi olarak yaşatılacak
YEREL HABERLER Taş Mektep müze ve akademi olarak yaşatılacak
Nilüferli muhtarların güç birliği
YEREL HABERLER Nilüferli muhtarların güç birliği
Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi kütüphanelerinde atılıyor
YEREL HABERLER Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi ...
Nefes borusuna makarna kaçan ana sınıfı öğrencisini öğretmeni kurtardı
YEREL HABERLER Nefes borusuna makarna kaçan ana sınıfı öğrencisini ...
Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları ...
Yaren leyleğin köyüne ziyaretçi akını Eskikaraağaç Leylek Köyüne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Yaren leyleğin köyüne ziyaretçi akını Eskikaraağaç ...
Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı
Öğretmen öğrencisini ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Öğretmen öğrencisini ölümden kurtardı
Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası
Evi böyle kurşunladılar Şehir magandaları tutuklandı Gece yarısı evi kurşunlayan iki kişi titiz takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Evi böyle kurşunladılar Şehir magandaları ...
Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Şahin Akın güven tazeledi
YEREL HABERLER Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Şahin Akın güven ...
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Mudanya Tiyatro Günleri final yaptı
YEREL HABERLER Mudanya Tiyatro Günleri final yaptı
Üreticiye bahar öncesi budama eğitimi
YEREL HABERLER Üreticiye bahar öncesi budama eğitimi
ÜÇGE’ye bir ödül de Almanya'dan
YEREL HABERLER ÜÇGE’ye bir ödül de Almanya'dan
Büyükşehirli sporculardan 10 madalya
YEREL HABERLER Büyükşehirli sporculardan 10 madalya
Gemlik sesini seçti
YEREL HABERLER Gemlik sesini seçti
Radyocu cinayetine ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Radyocu cinayetine ağırlaştırılmış müebbet
CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo
YEREL HABERLER CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.