Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri çerçevesinde, Mudanya Göynüklü mevkiindeki yaklaşık 42 hektar alanı hatıra ormanına dönüştürüyor. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı, alana dikilecek yaklaşık 100 bin fidan ile gelecek kuşaklara aktarılacak.

Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin ardından bu yılı farklı etkinliklerle dolu dolu geçirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, unvanı ölümsüzleştirecek ayrıcalıklı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Etkinliklerin startını Nevruz Bayramı kutlamaları ile veren ve coşkuyu tüm ilçelere yayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Göynüklü’de 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı oluşturuyor. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Mudanya İşletme Şefliği sahasındaki 41.7 hektar alana yaklaşık 100 bin adet kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı dikilecek. İlk fidanların toprakla buluşacağı dikim törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, orman teşkilatının yönetici ve çalışanları ile çevreciler katıldı.

Yeşil en çok Bursa’ya yakışıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Bursa’nın doğal ve tarihi güzellikleriyle herkesin büyülendiği bir şehir olduğunu söyledi. Kurucu başkent Bursa’da bir taraftan şehrin kadim kimliğini korurken diğer taraftan hızlı sanayileşme karşısında doğal güzellikleri muhafaza etmek için tüm gayreti ortaya koyduklarını belirten Başkan Aktaş, “Çınarların gölgesinde birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayan mutlu bir dünya şehri hedefimizi dönem başında söylemiştik. Yeşil renklerden bir renk ama yeşil rengin en yakıştığı şehir Bursa. Son yıllarda yoğun nüfus artışı ve hızlı sanayileşmenin getirdiği olumsuzlukla, yeşil kimliğinden uzaklaşma gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Ancak biz, 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyon metrekareye çıkardık. Büyük ölçekli parkları şehrimize kazandırıyoruz. Sadece geçen yıl 55 bin fidan diktik. Yine son günlerde gündeme geldiği, İstanbul’da anıt ağaçlar kesildiği için ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gerçekten deneyimli ve donanımlıyız. Yaşları 100 ile 700 arasında değişen 1242 anıt ağacımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim kadim medeniyetimizin simgesi, şehrimizin süsü” dedi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde oluşturdukları hatıra ormanı ile bu unvanı ölümsüzleştirmiş olacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ağaç için projeler değişti

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da konuşmasında İstanbul’da yaşanan asırlık çınarların kesilmesi olayına tepki gösterdi. O çınarlı yolda herkesin bir anısı olduğunu ifade eden Kılıç, “Ve o anıların artık ağaçların olmadığı ortamda tekrar yaşanamayacağını söylemek istiyorum. Bursa'da da pek çok projede, bir ağaca bile zarar vermemek için proje değişikliğine gidildi. Bursa’da bu bakış açısı ile davranmaya devam edeceğiz. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti için hatıra ormanı oluşturuyoruz. İnşallah bu fidanlar, yüzyıllar boyunca sizlerin ve bizlerin hatırası olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, AK Parti Milletvekili Kılıç ve protokol üyeleri, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

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