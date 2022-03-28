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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halka

İHA

Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halka

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezlerinden 18’incisi Emek’te açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 20192020 eğitim döneminde 6 nokta ile eğitime başlayan Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki hizmet noktalarına Osmangazi Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi de eklendi. Kısa zamanda 8 ilçede 18 merkez, 135 öğretmen ve 3 bine yakın öğrenciyle dev bir eğitim ordusuna dönüşen ana kucağı merkezleri, Emek Mahallesi’ndeki çocuklar için de hizmet verecek. 6 sınıf, 1 yemekhane ve 1 oyun odası bulunan Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’nde, 6 sabah grubu ve 6 öğlen grubu olmak üzere toplam 12 grupta 135 öğrenci eğitim görüyor. Diğer hizmet noktalarında olduğu gibi bu merkezde de çocukların tüm kırtasiye malzemeleri ile sabah kahvaltısı ve 1 öğün yemekleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
3000’e yakın çocuğa eğitim
Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü, en ücra köşelere kadar hizmet götürmeye çalıştıklarını ancak kendisini en çok Ana Kucağı projelerinin heyecanlandırdığını söyledi. Ana Kucağı çocuk eğitim merkezlerinde derslere 20192020 eğitim döneminde başladıklarını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, bu dönemde 50 adet yeni merkez açmayı hedeflediklerini açıkladı. Okul öncesi eğitim alan çocukların genellikle okul yıllarında daha başarılı olduğunu ve kendilerini rahat ifade edebildiğini belirten Başkan Aktaş, geleceğimiz olan çocuklara her türlü yatırımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitimler verildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Değerler eğitimi, İngilizce eğitimleri ve kendi oluşturduğumuz ‘Şehrim Bursa’ müfredatını işliyoruz. Çocuklarımıza Bursa’nın tarihini, kültürel ve manevi değerlerini tanıtıyor ve öğretiyoruz. Bu merkezlerimizde okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklarımıza kaliteli ve ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz. 6 nokta faaliyetlerine başlayan çocuk merkezlerimizin sayısını 18’e yükselttik. Emek Ana Kucağı ile bu halka taçlanmış oldu. ‘Bugüne kadar artan kapasitemizle birlikte’ 3000’e yakın çocuğumuza 135 öğretmenimiz ile okul öncesi eğitimler vererek, ailelere destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor. Her öğrencimizin çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Geleceğin mimarları, mühendisleri, iş insanları, anne ve babaları bu merkezlerde eğitilecek” dedi.
Açılan merkezlerde eğitim alan çocukların başarılarından mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Sayıyı 4550’lere çıkarttığımızda göreceksiniz ki bu ateş tüm Bursa'yı sarmış olacak. Çalışan arkadaşlarımız da kendi evlatları gibi ilgilenip eğitim veriyor. Daha huzurlu bir Bursa istiyorsak, geleceğimiz olan yavrularımız için bu çalışmaları yapmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, çocukların gelişiminde önemli bir yeri olan ana kucaklarını birçok noktada hizmete alan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sene 40 bin ana sınıfı açtığını hatırlatan Kılıç, Bursa’nın dört bir köşesine ana kucağı hizmeti götüren Büyükşehir Belediyesi’nin de bu anlamda çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirtti. Çocukların başarısının ülkenin başarısı olacağını kaydeden Kılıç, “Şu anda genç mühendislerimiz nasıl SİHA ve İHA’ları yaparak ilklere imza atıyorsa, buralarda eğitim alan çocuklarımız da Türkiye’nin yeni başarı hikayelerini yazacaktır. Ana kucağımızın bölgemize, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Zekai Gümüşdiş Mahalle Muhtarı Talip Abdioğlu, bölge halkının bu yöndeki talebini en kısa sürede gideren Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Muhtar Abdioğlu tarafından, yapılan yatırım nedeniyle Başkan Aktaş’a çiçek takdim edildi.
Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte Emek Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’nin açılış kurdelesini kesti. Ardından Başkan Aktaş, Ana Kucağını gezerek çocuklarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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